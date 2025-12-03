FacebookInstagramXWhatsApp

Maltempo a Roma: traffico nel caos e code chilometriche per la pioggia

Traffico in tilt a Roma dopo la pioggia che si è abbattuta nelle ultime ore. Le strade della Capitale sono rimaste congestionate per diverso tempo e si è arrivati fino a ben sette chilometri di coda sul tratto urbano dell'A24 tra l'allacciamento con il Gra e lo svincolo della Tangenziale est
Clima3 Dicembre 2025 - ore 15:27 - Redatto da Meteo.it
Il maltempo a Roma ha fatto sì che il traffico andasse letteralmente in tilt. Per le strade si è registrato un vero e proprio caos con code chilometriche e arterie letteralmente paralizzate. Tutto questo per colpa della pioggia battente. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Maltempo a Roma: pioggia battente e traffico in tilt

Nelle ultime ore, a causa del maltempo a Roma, la Capitale si è svegliata sotto la pioggia battente. Proprio nel momento in cui tutti si spostano per andare al lavoro o a scuola, pertanto, il maltempo ha fatto sì che il traffico, già abbastanza congestionato, andasse letteralmente in tilt e si creassero così code chilometriche nelle varie strade. Un esempio? Sulla Pontina si sono registrati ben cinque chilometri di cosa in direzione della Città Eterna. A essere ferme per parecchio tempo sono state tutte le auto che cercavano di immettersi in via Cristoforo Colombo.

Vento e pioggia hanno divelto pali e alberi, oppure spezzato rami. Proprio a causa della caduta di un albero imponente, ad esempio, è stata chiusa via dei Dardanelli, nei pressi di piazzale Clodio.

Tutto bloccato anche sul tratto urbano dell’A24 in direzione centro. Le code sono arrivate a ben 7 chilometri soprattutto nel tratto tra l’allacciamento con il Gra e lo svincolo Tangenziale est. Code davvero lunghe anche sulla via Appia e la via Tiburtina. Due chilometri su via Cassia, in direzione Roma e sull' Aurelia, nel tratto compreso tra l’incrocio Monachina-Casalombroso e l’incrocio via degli Aldobrandeschi.

Le condizioni meteo e le previsioni per i prossimi giorni

La perturbazione che ha mandato il traffico di Roma in tilt era uno strascico dell'ultima perturbazione del mese di novembre. Si sono scatenati sia sulla Capitale che in altre zone del Lazio, temporali e rovesci. Le piogge si sono estese fino all’entroterra del Rietino. Cosa accadrà nelle prossime ore? Il Centro -Sud resterà sotto l’influenza del maltempo.  

Le previsioni meteo per domani, giovedì 4 dicembre 2025, preannunciano cieli nuvolosi in tutta Italia, con condizioni di forte maltempo al Sud, specie fra Calabria, Basilicata e Puglia, con rovesci intensi che tenderanno poi ad attenuarsi gradualmente al mattino per poi estinguersi a metà giornata. Temporanea fase piovosa anche nel medio Adriatico in mattinata.

Deboli piogge al Nord-Ovest, sui settori occidentali di Emilia, Toscana e Sardegna e nella Sicilia tirrenica. Alla sera precipitazioni in estensione anche al resto della Toscana e alle coste del medio Tirreno. Nella giornata di venerdì 5 dicembre una nuova perturbazione attraverserà velocemente le Isole maggiori e il Sud Italia, dando luogo ad alcune precipitazioni: inizialmente su Sardegna e Sicilia, a seguire anche nel resto del Meridione, anche sotto forma di rovesci o isolati temporali.

