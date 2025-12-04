Piemonte imbiancato: neve spettacolare tra Alpi Marittime e Liguri - Immagini

Comune di Pontechianale

Neve sul Piemonte durante la notte. Sono diverse le località della regione del Nord Italia apparse imbiancate questa mattina dopo la nevicata che ha avuto luogo durante le ore notturne. Tra le aree più colpite dalle intense nevicate c'è in particolare il Cuneese, dove i fiocchi sono scesi fino agli 800 metri di quota.

Piemonte imbiancato: neve sulle Alpi

La responsabilità delle intense nevicate di questa notte che hanno interessato la regione Piemonte è del maltempo di queste ore che si è concentrato sulla regione. In particolare, a una veloce perturbazione atlantica, che ha portato precipitazioni diffuse di debole e moderata intensità su tutta l'area.

La neve caduta durante le scorse ore ha imbiancato principalmente le Alpi Liguri e Marittime, dove si sono verificati accumuli che hanno addirittura superato i 30-40 cm di neve fresca sopra i 1.500-1.800 metri e in genere tra 10 e 25 cm sul resto dell’arco alpino piemontese.

Neve fino a bassa quota

Neve umida è venuta giù fin sugli 800-900 metri anche su tutta la zona delle valli più interne e strette della regione, in particolare tra Torinese e Sesia. In pianura, le piogge diffuse continueranno anche per la giornata di oggi. La nevicata di questa notte è arrivata anche a toccare quote più basse come i 650-700 metri di quota, fino a Valdieri, Entracque e Demonte.

I piemontesi dunque, questa mattina si sono svegliati con paesaggi innevati che hanno regalato un'atmosfera quasi fiabesca. In tanti armati di cellulare alla mano hanno scattato foto e video che in seguito sono finite in rete

Video di Andrea Vuolo