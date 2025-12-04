Sardegna sotto l'acqua: forti piogge su Cagliari, città bloccata dagli allagamenti

Un improvviso e violento nubifragio ha colpito Cagliari nelle ultime ore, con un’intensità tale da mettere a dura prova varie aree del capoluogo. In appena sessanta minuti si è abbattuta una quantità di pioggia pari a quella che normalmente cade in molto più tempo, generando disagi e situazioni di criticità.

Tra i quartieri che hanno risentito maggiormente dell’ondata di maltempo spicca Pirri, da tempo considerato uno dei punti più esposti agli allagamenti quando i fenomeni temporaleschi assumono carattere eccezionale.

Maltempo in Sardegna, Cagliari bloccata dagli allagamenti

Un’estesa perturbazione sta attraversando la Sardegna, portando rovesci e temporali su diverse zone dell’isola. Le precipitazioni, diffuse e a tratti molto intense, stanno interessando tutto il territorio regionale, dal settore meridionale fino alle aree più settentrionali.

Nel Cagliaritano si registrano accumuli significativi: a Sinnai sono caduti finora circa 26 mm di pioggia, mentre a Cagliari, zona Pranu Sanguni, il totale ha raggiunto i 19 mm. Piogge abbondanti anche a Quartu Sant’Elena con 15 mm, a Portoscuso con 13 mm e nei comuni di Capoterra, Geremeas, Castiadas, San Nicolò Gerrei, Carbonia e Santadi, dove si sono accumulati circa 12 mm.

Il temporale che ha investito la città di Cagliari si è rivelato particolarmente violento, accompagnato da una fitta attività elettrica. In pochi minuti diverse strade si sono allagate, provocando rallentamenti e blocchi alla circolazione: molti automobilisti hanno dovuto arrestare la marcia a causa della scarsa visibilità e della pioggia torrenziale.

Tra i punti più delicati figura ancora una volta Pirri, area notoriamente vulnerabile agli allagamenti. Per il quartiere è stata predisposta un’apposita ordinanza che indica vie e piazze dove è vietato lasciare l’auto, per evitare che i veicoli vengano danneggiati, sommersi o trascinati via dalla forza dell’acqua.

Meteo Sardegna, tempo ancora instabile

La giornata di giovedì 4 dicembre 2025 si preannuncia caratterizzata da condizioni atmosferiche variabili e spesso perturbate sull’intero territorio sardo. Nel settore settentrionale dell’isola si prevedono alternanze tra momenti più luminosi e addensamenti nuvolosi di una certa consistenza. Le precipitazioni non mancheranno, con rovesci intermittenti e qualche temporale possibile soprattutto tra le ore centrali e il pomeriggio.

Nelle zone centrali della Sardegna il quadro meteorologico risulterà ancora più grigio: le nubi rimarranno compatte per gran parte della giornata e saranno associate a piogge frequenti, talvolta accompagnate da attività temporalesca che potrebbe protrarsi fino a tarda sera.

Al Sud, invece, il cielo offrirà qualche apertura, ma i brevi spiragli di sereno saranno circondati da un’estesa copertura nuvolosa, responsabile di precipitazioni diffuse e isolati temporali. L’atmosfera si manterrà quindi umida e instabile.