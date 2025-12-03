Meteo, allerta arancione e gialla il 4 dicembre 2025 in Italia. Ecco dove

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, giovedì 4 dicembre 2025 un duplice bollettino di allerte meteo. Piogge e temporali sparsi nelle regioni del Sud, ma anche il rischio di frane e smottamenti. La situazione.

Allerta arancione il 4 dicembre 2025 in Italia: le zone a rischio

L'Italia è alle prese con una forte ed intensa ondata di maltempo. In particolare le regioni del Sud, Isole comprese, devono fare i conti con il passaggio di una serie di perturbazioni che, nelle prossime ore, faranno registrare fenomeni temporaleschi intensi e violenti tali da far scattare anche il livello di allerta meteo arancione.

Ricordiamo che l'allerta arancione segnala una criticità moderata per fenomeni meteo (o vulcanici) intensi e diffusi, che possono causare effetti significativi come allagamenti, danni a strutture, frane e problemi alla circolazione.

La Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 4 dicembre 2025 un bollettino di allerta meteo arancione di moderata criticità per rischio piogge e temporali in:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Non solo, sempre per giovedì 4 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico che indica la possibilità di alluvioni e inondazioni causate dal superamento dei livelli critici dei corsi d'acqua, come fiumi e canali. Lo stato d'allerta meteo arancione è stato comunicato per il 4 dicembre 2025 solo in Calabria nella zona del Versante Jonico Settentrionale.

Sempre per il 4 dicembre 2025 è stata emessa anche l'allerta arancione per rischio idrogeologico nelle regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Jonico Settentrionale; Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 4 dicembre 2025

Non c'è solo lo stato di allerta meteo arancione, visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso anche un bollettino di allerta meteo gialla per giovedì 4 dicembre 2025. A differenza dell'allerta arancione, il livello di allerta gialla indica criticità ordinaria, con la possibilità di fenomeni intensi ma localizzati che possono causare allagamenti, frane superficiali, colate di fango e danni localizzati. Si tratta di una situazione che richiede attenzione e monitoraggio, specialmente durante temporali di forte intensità, venti forti e grandinate. È importante informarsi costantemente e seguire le indicazioni delle autorità.

Nella giornata di giovedì 4 dicembre 2025 scatta l'allerta gialla per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Molise : Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;

: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea; Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.

Da non sottovalutare poi è l'allerta gialla di ordinaria criticità emessa per rischio idraulico nelle zone:

Basilicata ;

; Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; Campania : Basso Cilento, Tanagro;

: Basso Cilento, Tanagro; Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Infine la Protezione Civile ha comunicato per giovedì 4 dicembre 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in 4 regioni al Centro-Sud: