Meteo, allerta arancione e gialla in Italia il 5 dicembre 2025: tutte le regioni a rischio

Prosegue lo stato di allerta meteo in Italia anche per il 5 dicembre 2025 con l'allerta arancione e gialla al Centro-Sud.
Clima4 Dicembre 2025 - ore 17:05 - Redatto da Meteo.it

L'Italia vive ancora una situazione climatica instabile e variabile per il passaggio di una serie di perturbazioni. Anche nella giornata di domani, venerdì 5 dicembre 2025, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un duplice bollettino di allerta meteo arancione e gialla.

Allerta arancione e gialla per rischio idraulico il 5 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Il maltempo si conferma protagonista nelle regioni del Centro-Sud a pochi giorni dall'Immacolata 2025. Nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025 la Protezione Civile ha emanato un duplice bollettino di allerta meteo sia arancione che gialla per rischio idraulico in diverse regioni.

Ricordiamo che l'allerta meteo per rischio idraulico indica il pericolo di allagamenti o inondazioni causati da corsi d'acqua, come fiumi e torrenti, che superano i loro livelli critici a causa di piogge intense o prolungate. Questo fenomeno può portare a estese esondazioni per rottura o tracimazione degli argini e, in generale, a danni a persone, cose, infrastrutture e attività economiche.

Nel dettaglio l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idraulico scatta il 5 dicembre 2025 in Puglia nelle zone: Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

L'allerta gialla, sempre per rischio idraulico, è stata emessa per venerdì 5 dicembre 2025 in 3 regioni:

  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Puglia: Bacini del Lato e del Lenne.

Maltempo in Italia: ecco dove scatta l'allerta gialla il 5 dicembre 2025

Non solo, l'allerta arancione visto che la Protezione Civile ha diffuso per venerdì 5 dicembre 2025 anche un bollettino di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali per l'arrivo di una serie di perturbazioni. Ecco nel dettaglio le regioni e zone interessate dall'allerta gialla per maltempo il 5 dicembre 2025:

  • Abruzzo: Bacino Basso del Sangro;
  • Basilicata;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.

Infine da non sottovalutare è anche l'allerta gialla di ordinaria criticità diramata per rischio idrogeologico nella giornata di venerdì 5 dicembre 2025 nelle seguenti regioni e zone:

  • Abruzzo: Bacino Basso del Sangro;
  • Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale;
  • Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;
  • Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea;
  • Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere - bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;
  • Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia;
  • Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud.
