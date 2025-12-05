Meteo, clima instabile in Italia ma migliora nel weekend dell'Immacolata. Le previsioni

L'Italia è ancora nella morsa del maltempo e i fenomeni temporaleschi vanno via via a indebolirsi lasciando spazio ad un graduale miglioramento previsto con l'arrivo del weekend dell’Immacolata 2025. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del primo weekend di dicembre 2025

Una debole circolazione perturbata continua a interessare l’Italia, in particolare le regioni del Centro-Sud e Isole, con un clima variabile ed instabile segnata da piogge deboli ed intermittenti. Al Nord nuvole sparse con l'assenza di piogge. Che tempo farà nel fine settimana?

Complice l’avanzata dell’alta pressione è previsto un miglioramento generale del tempo con il ponte dell’Immacolata caratterizzato da poche piogge e da un aumento delle temperature, che nella prima parte della prossima settimana, supereranno i valori tipici del mese di dicembre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 5 dicembre 2025: nubi diffuse da Nord a Sud con piogge deboli e intermittenti interesseranno Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, alta Puglia, Calabria tirrenica, Sicilia e Sardegna. Nel pomeriggio il maltempo raggiungerà anche Puglia, Sicilia e Sardegna, mentre la neve tornerà a cadere sull’Appennino centrale oltre 1400-1500 metri. Le temperature massime in lieve calo al Sud e stabili nel resto del Paese.

Sabato 6 dicembre 2025 è previsto un miglioramento del tempo nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre nuvole sparse al Sud con qualche pioggia irregolare tra Puglia, Basilicata e Sicilia. Le temperature minime in calo al Centro-Nord, mentre le massime in aumento su gran parte del Paese.

Che tempo farà per il ponte dell'Immacolata 2025?

Stando alle ultime tendenze meteo in vista del ponte dell'Immacolata 2025 è previsto il rinforzo dell'alta pressione complice l’affermazione di un campo anticiclonico sul Mediterraneo. Clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale anche se non qualche passaggio nuvoloso in particolare nelle regioni del Centro-Nord.

Possibili deboli nevicate solo in alta quota tra Valle d’Aosta e nord del Piemonte, a causa del transito di un fronte oltre le Alpi. Da segnalare anche nebbie nelle prime ore del mattino sulla Pianura Padana centro-orientale e nelle valli interne del Centro. Le temperature massime intorno ai 10-12° al Nord, 14-16° al Sud e picchi fino a 19° su Calabria, Sicilia e Sardegna.

Nel giorno dell'Immacolata 2025, lunedì 8 dicembre, clima stabile da Nord a Sud con cieli sereni e poco nuvolosi. Nebbie nelle prime ore del mattino tra Emilia-Romagna, Veneto e nelle valli tra Toscana, Umbria e Lazio. Stabili le temperature.

Per la prossima settimana le proiezioni confermano il rafforzarsi dell'alta pressione con un clima stabile e soleggiato al Centro-Sud, mentre al Nord possibili nubi con il rischio di piogge deboli tra Levante ligure e Toscana nord-occidentale. Si delinea un clima mite per dicembre con temperature superiori alla media del periodo con lo zero termico che sulle Alpi salirà oltre i 3000 metri. Come sempre per conferme ed aggiornamenti vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.