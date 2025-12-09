Meteo: alta pressione in arrivo, settimana di sole con rischio nebbie e smog

Le previsioni meteo per questa settimana sottolineano che l'altra pressione sarà la vera e propria protagonista. Avremo tempo stabile, prevalentemente soleggiato, temperature anomale per il periodo, ma anche smog in aumento nelle varie città. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: alta pressione in aumento, pericolo smog

Dopo l'alternanza di varie fasi di maltempo finalmente, secondo le ultime previsioni meteo, avremo giorni tranquilli all'insegna dell’alta pressione che insisterà sul nostro Paese e, probabilmente, ci accompagnerà fino al prossimo weekend, garantendo in questo modo condizioni di tempo in prevalenza stabile e asciutto. Quindi sole su tutta l'Italia? No o almeno non sempre perché, specie al Centro-Nord, non mancheranno nebbie e nubi basse.

L'alta pressione trascinerà sulla nostra Penisola una massa d’aria decisamente mite per la stagione. Cosa significa? Che le temperature si spingeranno ovunque al di sopra delle medie stagionali, con un’anomalia particolarmente accentuata soprattutto nelle zone alpine, dove sono attesi valori fino a 8-10 gradi oltre la norma e la quota dello zero termico oltre i 3000 metri, fino a sfiorare i 3500 metri.

Sole, su gran parte dell'Italia, temperature in aumento. Saranno giorni di dicembre sostanzialmente anomali in cui occorrerà fare attenzione alla qualità dell'aria. Le prolungate condizioni stabilità atmosferica e scarsa ventilazione causeranno infatti un aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera.

Che tempo farà nelle prossime ore?

La giornata di oggi, martedì 9 dicembre 2025 ha preso il via con nubi basse e nebbie, localmente anche fitte, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli di Umbria e Toscana. La nebbia sarà però in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Un po’ di nuvole anche su Liguria, Sicilia e Sardegna, comunque alternate a sprazzi di tempo bello e senza piogge. Nel resto dell’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime senza variazioni di rilievo e in generale oltre la norma; zero termico per lo più collocato tra 3200 e 3500 metri.

Mercoledì 10 dicembre 2025 avremo inizialmente tempo nuvoloso o nebbioso su: Liguria, Pianura Padana, coste adriatiche di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in Toscana e Umbria, con schiarite solo parziali nel corso della giornata. Le nebbie e le nubi basse torneranno ad infittirsi a partire dalla sera. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia.

Giovedì 11 dicembre sarà una giornata un po’ grigia. Avremo presenza di nubi basse in Liguria, su parte della pianura tra Lombardia, Emilia e basso Veneto, sull’alta Toscana, e sul medio e alto Adriatico. Nel resto della Valpadana e nelle valli del Centro, invece, sarà più probabile la formazione di nebbie tra la notte e il mattino, in sollevamento nelle ore centrali del giorno. Nel resto del territorio il cielo si manterrà in prevalenza sereno. Le temperature massime oscilleranno dai 10 ai 15 gradi al Centro-Nord e punte fino a 17-20 gradi al Sud e nelle Isole.