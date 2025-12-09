FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: alta pressione in arrivo, settimana di sole con rischio ne...

Meteo: alta pressione in arrivo, settimana di sole con rischio nebbie e smog

Alta pressione, aria mite e temperature in aumento con valori sopra le medie e piuttosto anomali per il periodo. L'assenza di ventilazione e la persistenza delle nebbie porterà un peggioramento della qualità dell'aria soprattutto nelle grandi città del Nord.
Clima9 Dicembre 2025 - ore 12:26 - Redatto da Meteo.it
Clima9 Dicembre 2025 - ore 12:26 - Redatto da Meteo.it

Le previsioni meteo per questa settimana sottolineano che l'altra pressione sarà la vera e propria protagonista. Avremo tempo stabile, prevalentemente soleggiato, temperature anomale per il periodo, ma anche smog in aumento nelle varie città. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: alta pressione in aumento, pericolo smog

Dopo l'alternanza di varie fasi di maltempo finalmente, secondo le ultime previsioni meteo, avremo giorni tranquilli all'insegna dell’alta pressione che insisterà sul nostro Paese e, probabilmente, ci accompagnerà fino al prossimo weekend, garantendo in questo modo condizioni di tempo in prevalenza stabile e asciutto. Quindi sole su tutta l'Italia? No o almeno non sempre perché, specie al Centro-Nord, non mancheranno nebbie e nubi basse.

L'alta pressione trascinerà sulla nostra Penisola una massa d’aria decisamente mite per la stagione. Cosa significa? Che le temperature si spingeranno ovunque al di sopra delle medie stagionali, con un’anomalia particolarmente accentuata soprattutto nelle zone alpine, dove sono attesi valori fino a 8-10 gradi oltre la norma e la quota dello zero termico oltre i 3000 metri, fino a sfiorare i 3500 metri.

Sole, su gran parte dell'Italia, temperature in aumento. Saranno giorni di dicembre sostanzialmente anomali in cui occorrerà fare attenzione alla qualità dell'aria. Le prolungate condizioni stabilità atmosferica e scarsa ventilazione causeranno infatti un aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera.

Che tempo farà nelle prossime ore?

La giornata di oggi, martedì 9 dicembre 2025 ha preso il via con nubi basse e nebbie, localmente anche fitte, su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli di Umbria e Toscana. La nebbia sarà però in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno. Un po’ di nuvole anche su Liguria, Sicilia e Sardegna, comunque alternate a sprazzi di tempo bello e senza piogge. Nel resto dell’Italia prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime senza variazioni di rilievo e in generale oltre la norma; zero termico per lo più collocato tra 3200 e 3500 metri.

Mercoledì 10 dicembre 2025 avremo inizialmente tempo nuvoloso o nebbioso su: Liguria, Pianura Padana, coste adriatiche di Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, in Toscana e Umbria, con schiarite solo parziali nel corso della giornata. Le nebbie e le nubi basse torneranno ad infittirsi a partire dalla sera. Tempo ben soleggiato nel resto d’Italia.

Giovedì 11 dicembre sarà una giornata un po’ grigia. Avremo presenza di nubi basse in Liguria, su parte della pianura tra Lombardia, Emilia e basso Veneto, sull’alta Toscana, e sul medio e alto Adriatico. Nel resto della Valpadana e nelle valli del Centro, invece, sarà più probabile la formazione di nebbie tra la notte e il mattino, in sollevamento nelle ore centrali del giorno. Nel resto del territorio il cielo si manterrà in prevalenza sereno. Le temperature massime oscilleranno dai 10 ai 15 gradi al Centro-Nord e punte fino a 17-20 gradi al Sud e nelle Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo Immacolata 2025, clima stabile e mite per l'alta pressione. Le previsioni
    Clima8 Dicembre 2025

    Meteo Immacolata 2025, clima stabile e mite per l'alta pressione. Le previsioni

    Il ponte dell'Immacolata 2025 è nel segno del bel tempo complice il consolidarsi dell'alta pressione sul Mediterraneo e sull’Italia.
  • Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove
    Clima5 Dicembre 2025

    Meteo, allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

    Scatta l'allerta gialla il 6 dicembre 2025 in Italia per maltempo e criticità: ecco le regioni e zone coinvolte.
  • Neve sotto l'albero? Cosa dicono le proiezioni meteo di Natale
    Clima5 Dicembre 2025

    Neve sotto l'albero? Cosa dicono le proiezioni meteo di Natale

    Bisognerà attendere tra il 15 e il 21 dicembre quando le proiezioni indicano la possibilità di nevicate.
  • Meteo, clima instabile in Italia ma migliora nel weekend dell'Immacolata. Le previsioni
    Clima5 Dicembre 2025

    Meteo, clima instabile in Italia ma migliora nel weekend dell'Immacolata. Le previsioni

    Clima ancora instabile e segnato dal maltempo, ma torna il sole per l'Immacolata. Le previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Tendenza9 Dicembre 2025
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Alta pressione e assenza di precipitazioni: non si profila l'arrivo di perturbazioni per molti giorni. La tendenza meteo dal 12 dicembre
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Tendenza8 Dicembre 2025
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Una massa d’aria molto mite contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della media: zero termico oltre 3000 metri. Formazione di nebbie in pianura e smog in città
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog
Tendenza7 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog
Fino a domenica 14 dicembre non sono attesi cambiamenti significativi. Crescente probabilità di formazione di nebbie e progressivo accumulo di sostanze inquinanti
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 09 Dicembre ore 17:49

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154