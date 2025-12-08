Meteo Immacolata 2025, clima stabile e mite per l'alta pressione. Le previsioni

Nel giorno dell'Immacolata 2025 arriva una tregua dal maltempo in Italia complice la rimonta dell'alta pressione lungo il Mediterraneo e di conseguenza sull'Italia. Al via una fase di tempo stabile destinata a durare per buona parte della settimana. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni per il ponte dell'Immacolata 2025

L’alta pressione torna a consolidarsi sul Mediterraneo e sull’Italia nel giorno dell'Immacolata 2025 favorendo così una fase di clima stabile e mite destinata a durare per gran parte della settimana. Nei prossimi giorni si delinea un tempo stabile senza piogge e con una massa d’aria insolitamente mite per il mese di dicembre.

Dal punto di vista termico è previsto un aumento delle temperature con lo zero termico che, sulle Alpi, si spingerà oltre i 3000 metri. Da martedì 9 dicembre 2025 si delinea però il ritorno di nebbie diffuse e persistenti sulle pianure del Nord e su alcune aree costiere responsabili di un ristagno degli inquinanti andando così a peggiorare la qualità dell’aria nelle grandi città.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 8 dicembre 2025 giorno dell'Immacolata. Bel tempo con sole lungo tutto lo stivale con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nuvola sparsa solo su Puglia, Calabria, Sicilia e, al mattino, anche su Alpi lombarde, Toscana e settori del Triveneto, mentre dalla sera nebbie e foschie in Pianura Padana. Stabili le temperature sia nelle minime che massime con valori di gran lunga superiori al periodo.

Martedì 9 dicembre 2025 nebbie fitte e nubi basse su pianure del Nord, coste di Veneto ed Emilia-Romagna, valli di Umbria e Toscana. Dal pomeriggio nuvole in aumento sulla Liguria, mentre tempo stabile nel resto del Paese. Le temperature restano stabili.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia? L’alta pressione continuerà a dominare anche nella seconda parte della settimana garantendo un tempo stabile fino a domenica 14 dicembre. Lo scenario climatico sarà tipico delle fasi anticicloniche invernali: giornate grigie alle basse quote per nebbie e nubi basse più diffuse e persistenti.

Le temperature si manterranno al di sopra della media del periodo con lo zero termico tra 3000 e 3500 metri. L'aria calda e stagnante favorirà il peggioramento della qualità dell’aria in Pianura Padana e nelle aree urbane del Centro-Nord.

Mercoledì 10 dicembre 2025 nuvole sparse tra Liguria, medio-alto Tirreno e parte della pianura tra Lombardia e Piemonte orientale con il rischio di possibili pioviggini sulla Liguria centrale. Nebbie tra la notte e le prime ore del mattino sulla Val Padana orientale e nelle valli del Centro. Bel tempo soleggiato nel resto del Paese. Stabili le temperature con le massime intorno ai 10-15° al Centro-Nord e picchi fino a 17-20° al Sud e Isole.

Giovedì 11 dicembre 2025 clima per lo più simile con nubi basse e diffuse su Nord-Est, valli del Centro e versante adriatico. In vista del fine settimana nuvole sparse sulle zone di pianura, mentre clima soleggiato al Sud e Isole. In aumento le temperature minime, mentre le massime in calo di poco. Da segnalare che resta elevata l’escursione termica nelle zone soleggiate, dove i valori diurni continueranno a mantenersi oltre la media.