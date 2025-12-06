FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, la prossima settimana tempo stabile e caldo anomalo: la te...

Meteo, la prossima settimana tempo stabile e caldo anomalo: la tendenza

Alta pressione protagonista per tutta la prossima settimana con temperature sopra la norma e ampia escursione termica. La tendenza dal 9 dicembre
Tendenza6 Dicembre 2025 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it
Tendenza6 Dicembre 2025 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti confermerebbero per buona parte della prossima settimana un’insistenza di condizioni di alta pressione sul Mediterraneo centrale e l’Italia con la conseguente stabilità atmosferica che sarà accompagnata da aria molto mite per la stagione. In termini di massa d’aria l’anomalia termica sarà diffusamene dai 4 agli 8 gradi sopra la norma ma con temporanei picchi anche oltre i 10 in prossimità dell’arco alpino. Questo si tradurrà in temperature al suolo sopra le medie stagionali con gli scarti più evidenti in zone di collina e di montagna dove sarà minore anche il rischio di strati nuvolosi bassi o nebbie che limitino il soleggiamento.

Anche lo zero termico raggiungerà quote decisamente anomale, dell’ordine dei 3000-3500 metri. Nelle valli e pianure interne il raffreddamento notturno sarà più marcato con qualche valore minimo localmente sotto lo zero e poi ampia escursione termica in giornata. La stabilità anticiclonica avrà ovviamente caratteristiche invernali con condizioni favorevoli per la presenza di aree grigie, non soleggiate in seguito a nubi basse e nebbie e con l’aspetto negativo di un incremento dei livelli di inquinamento. Questo quadro d’insieme potrebbe modificarsi solo alla fine della settimana, tra la domenica ed i giorni successivi, con l’erosione dell’alta pressione e l’arrivo di una perturbazione in avvicinamento dal Mediterraneo occidentale. Per conferme e dettagli in merito sarà bene seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Tendenza meteo: alta pressione protagonista nei prossimi giorni

Più nel dettaglio martedì 9 nubi basse potranno addensarsi nel settore ligure con la possibilità di anche qualche pioviggine tra il Levante ligure e l’estremo nordovest della Toscana. In Val Padana e sull’alto Adriatico sembra probabile la formazione di foschie dense e nebbie in lento diradamento in mattinata. Verso sera le nubi basse potranno allargarsi dalla Liguria verso il sudest del Piemonte, la bassa Lombardia e l’Emilia occidentale impedendo il ritorno delle nebbie nella notte successiva. Per il resto d’Italia dovrebbe prevalere un tempo soleggiato con un cielo sereno o al più poco nuvoloso o leggermente velato. Temperature in generale sopra la norma, specie nelle aree più soleggiate: massime dai 10 ai 15 gradi al Nord, fino ai 15-16 al Centro, i 17-18 al Sud e in Sardegna, i 19-21 in Sicilia. La ventilazione si smorzerà definitivamente anche al Sud con venti di conseguenza deboli o assenti.

Mercoledì il rischio nebbie dovrebbe essere scarso, inibito da possibili strati di nuvole basse in gran parte della pianura padano-veneta, nel settore ligure e fino all’Umbria e all’alto Lazio. Ancora possibili pioviggini in Liguria. Nelle aree più grigie minime in leggero aumento e massime in lieve calo; altrove escursione termica notte-giorno decisamente più marcata. Un po’ più ventilato per il Maestrale sul basso Adriatico.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
    Tendenza5 Dicembre 2025

    Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre

    Anticiclone protagonista da lunedì 8 dicembre: il giorno dell'Immacolata trascorrerà con condizioni meteo stabili e un clima mite per la stagione
  • Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
    Tendenza4 Dicembre 2025

    Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia

    Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi più stabile e temperature oltre la media
  • Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
    Tendenza3 Dicembre 2025

    Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza

    Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
  • Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata
    Tendenza2 Dicembre 2025

    Meteo: venerdì a rischio pioggia, poi svolta per l'Immacolata

    Nuova perturbazione in arrivo venerdì, scenario meteo più tranquillo per il ponte dell'Immacolata. La tendenza nei dettagli
Ultime newsVedi tutte
Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
Tendenza5 Dicembre 2025
Meteo, Immacolata mite e senza pioggia: la tendenza da lunedì 8 dicembre
Anticiclone protagonista da lunedì 8 dicembre: il giorno dell'Immacolata trascorrerà con condizioni meteo stabili e un clima mite per la stagione
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Tendenza4 Dicembre 2025
Meteo: ponte dell'Immacolata con alta pressione, ma domenica arriva ancora qualche pioggia
Anticiclone in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: nel weekend ultimi episodi di instabilità al Sud, poi più stabile e temperature oltre la media
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Tendenza3 Dicembre 2025
Weekend lungo dell'Immacolata tra anticiclone e qualche insidia. La tendenza
Alta pressione in rinforzo nel ponte dell'Immacolata: condizioni meteo via via più stabili, con temperature in aumento fino a valori autunnali!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Sabato 06 Dicembre ore 13:25

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154