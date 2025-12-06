Meteo, Ponte dell'Immacolata con tempo in miglioramento: le previsioni

Sabato 6 dicembre ancora un po’ di maltempo all’estremo Sud, comunque in graduale esaurimento, mentre al Centro-Nord la giornata risulterà in gran parte soleggiata. Nei prossimi gironi la situazione meteo diventerà più stabile, grazie al ritorno sulla nostra Penisola dell’alta pressione: domani (domenica) e lunedì (Festa dell’Immacolata) si alterneranno quindi sole e nuvole in gran parte d’Italia, con piogge quasi del tutto assenti ma anche con il fastidio di un po’ di nebbie, nelle ore più fredde del giorno, al Centro-Nord. Le attuali proiezioni suggeriscono che l’alta pressione potrebbe insistere, garantendo quindi condizioni di tempo in prevalenza stabile e asciutto, anche nella parte centrale della prossima settimana, tra martedì e giovedì. La presenza dell’alta pressione favorirà anche un graduale aumento delle temperature, che la prossima settimana si spingeranno ben al di sopra della norma, specie per quel che riguarda i valori massimi.

Previsioni per sabato 6 dicembre

Sabato al mattino cielo in generale nuvoloso su regioni centrali adriatiche, Sud e Isole Maggiori, con qualche pioggia su Calabria Meridionale e nord della Sicilia; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, ma con qualche nebbia in dissolvimento su pianure del Nord e valli del Centro. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole all’estremo Sud e Isole, con piogge deboli e isolate su rilievi della Calabria e Sicilia Orientale; in generale soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero aumento in gran parte d’Italia, con valori in generale al di sopra delle medie stagionali. Ventoso al Centro-Sud e Isole per venti occidentali o di Maestrale.

Previsioni per domenica 7 dicembre

Domenica nubi e deboli piogge sulle Alpi Occidentali, con nevicate oltre 1700-200 metri. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su coste dell’Alto Adriatico, Marche, Abruzzo, Molise, Umbria, Lazio e Campania. Nel resto d’Italia alternanza tra sole e momenti nuvolosi, con poche piogge per lo più confinate tra Calabria Meridionale e Sicilia Orientale. Temperature minime in calo al Sud, in rialzo invece nelle regioni centrali; massime in generale stazionarie o in lieve crescita, al di sopra della norma.