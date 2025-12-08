Meteo, Immacolata con prevalenza di sole

FacebookInstagramXWhatsApp

L’alta pressione è in rinforzo e nei prossimi giorni, probabilmente per gran parte della settimana, sarà la protagonista. Assenza di precipitazioni e massa d’aria molto mite
Previsione8 Dicembre 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione è in rinforzo e nei prossimi giorni, probabilmente per gran parte della settimana, sarà la protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia, portando sulle nostre regioni una fase di tempo stabile, assenza di precipitazioni e una massa d’aria molto mite per la stagione; l’anomalia delle temperature sarà particolarmente accentuata nelle zone alpine, con valori fino a 8-10 gradi oltre la media e la quota dello zero termico oltre i 3000 metri.

Queste condizioni di prolungata stabilità atmosferica e ventilazione quasi assente, daranno luogo da martedì 9 dicembre alla formazione di nebbie e strati di nubi basse diffuse e gradualmente più persistenti in pianura e nelle zone costiere del Nord, in Toscana e nelle valli del Centro. Ne risentirà anche la qualità dell’aria nelle aree urbane, con un aumento della concentrazione degli inquinanti, che in molti casi da diversi giorni hanno già superato i limiti stabiliti per la salute.

Previsioni meteo per oggi, lunedì 8 dicembre

Tempo stabile in tutte le regioni per l’intera giornata, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte una maggiore nuvolosità in Puglia, Calabria e Sicilia e, al mattino, anche su Alpi lombarde, in Toscana e al Nord-Est. Dalla tarda serata probabile formazione di nebbie e foschi in Pianura Padana.

Temperature minime senza grandi variazioni; massime in aumento e in generale oltre la media. Venti in indebolimento, con ancora moderato Maestrale in Puglia, mar Ionio e Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per martedì 9 dicembre

Nella notte e al mattino nebbie localmente fitte e nubi basse diffuse in Pianura Padana, sulle coste di Veneto, Emilia Romagna, nelle valli di Umbria e Toscana, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno; nubi in aumento dal pomeriggio in Liguria, con cielo coperto entro sera. Nel resto dell’Italia sereno o poco nuvoloso.

Temperature senza variazioni di rilievo, a parte delle locali diminuzioni delle massime nelle aree con nebbie più persistenti. Venti deboli; rinforzi di Tramontana nello Ionio.

