FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, Immacolata con sole e clima mite. L'alta pressione dominer...

Meteo, Immacolata con sole e clima mite. L'alta pressione dominerà la scena

Ci attende una settimana stabile con una massa d’aria molto mite per la stagione; lo zero termico sulle Alpi si porterà oltre i 3000 metri. Aumenteranno le nebbie e lo
Previsione8 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione8 Dicembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

L’alta pressione è in rinforzo e nei prossimi giorni, probabilmente per gran parte della settimana, sarà la protagonista nel Mediterraneo e sull’Italia, portando sulle nostre regioni una fase di tempo stabile, assenza di precipitazioni e una massa d’aria molto mite per la stagione; l’anomalia delle temperature sarà particolarmente accentuata nelle zone alpine, con valori fino a 8-10 gradi oltre la media e la quota dello zero termico oltre i 3000 metri fino a sfiorare i 3500.

Queste condizioni di prolungata stabilità atmosferica e ventilazione quasi assente, daranno luogo da martedì 9 dicembre alla formazione di nebbie e strati di nubi basse diffuse e gradualmente più persistenti in pianura e nelle zone costiere del Nord, in Toscana e nelle valli del Centro. Ne risentirà anche la qualità dell’aria nelle aree urbane, con un aumento della concentrazione degli inquinanti, che in molti casi da diversi giorni hanno già superato i limiti stabiliti per la salute.

Previsioni meteo per lunedì 8 dicembre

Tempo stabile in tutte le regioni per l’intera giornata, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, a parte una maggiore nuvolosità in Puglia, Calabria e Sicilia e, al mattino, anche su Alpi lombarde, in Toscana e Triveneto. Dalla tarda serata e poi nella notte successiva probabile formazione di nebbie e foschie in Pianura Padana.

Temperature minime senza grandi variazioni; massime in aumento e in generale oltre la media. Venti in indebolimento, con ancora moderato Maestrale in Puglia, mar Ionio e Canale di Sicilia. Ancora un po’ mossi i mari del Sud, il Mare e Canale di Sardegna.

Previsioni meteo per martedì 9 dicembre

Nella notte e al mattino nebbie localmente fitte e nubi basse diffuse in Pianura Padana, sulle coste di Veneto, Emilia Romagna, nelle valli di Umbria e Toscana, in parziale diradamento nelle ore centrali del giorno; nubi in aumento dal pomeriggio in Liguria, con cielo coperto entro sera. Nel resto dell’Italia sereno o poco nuvoloso.

Temperature senza variazioni di rilievo, a parte delle locali diminuzioni delle massime nelle aree con nebbie più persistenti. Venti ovunque deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi di Tramontana nello Ionio. Un po’ mosso lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti mari intorno alla Penisola.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, alta pressione ad oltranza. Assenza di pioggia, neve e clima mite
    Previsione8 Dicembre 2025

    Meteo, alta pressione ad oltranza. Assenza di pioggia, neve e clima mite

    Inizia una lunga fase di tempo stabile e mite; anomalia termica particolarmente accentuata nelle zone alpine, con lo zero termico oltre i 3000 metri. Aumentano nebbie e smog
  • Meteo, Immacolata con prevalenza di sole
    Previsione8 Dicembre 2025

    Meteo, Immacolata con prevalenza di sole

    L’alta pressione è in rinforzo e nei prossimi giorni, probabilmente per gran parte della settimana, sarà la protagonista. Assenza di precipitazioni e massa d’aria molto mite
  • Meteo, Immacolata soleggiata. L'alta pressione dominerà la scena
    Previsione7 Dicembre 2025

    Meteo, Immacolata soleggiata. L'alta pressione dominerà la scena

    Fase di tempo stabile con una massa d’aria molto mite per la stagione; lo zero termico sulle Alpi si porterà oltre i 3000 metri. Aumenteranno le nebbie e lo smog
  • Meteo, ponte dell'Immacolata con l'alta pressione
    Previsione7 Dicembre 2025

    Meteo, ponte dell'Immacolata con l'alta pressione

    Persistenza di condizioni anticicloniche nel Mediterraneo e sull’Italia, con tempo stabile e temperature miti per il periodo. Aumenteranno però nebbie e smog
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Tendenza8 Dicembre 2025
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Una massa d’aria molto mite contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della media: zero termico oltre 3000 metri. Formazione di nebbie in pianura e smog in città
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog
Tendenza7 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista. Tempo stabile ma nebbie e smog
Fino a domenica 14 dicembre non sono attesi cambiamenti significativi. Crescente probabilità di formazione di nebbie e progressivo accumulo di sostanze inquinanti
Meteo, la prossima settimana tempo stabile e caldo anomalo: la tendenza
Tendenza6 Dicembre 2025
Meteo, la prossima settimana tempo stabile e caldo anomalo: la tendenza
Alta pressione protagonista per tutta la prossima settimana con temperature sopra la norma e ampia escursione termica. La tendenza dal 9 dicembre
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Dicembre ore 16:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154