Meteo, ponte dell'Immacolata con l'alta pressione

Nei prossimi giorni l’alta pressione sarà protagonista sull’Italia, tenendo così a distanza le perturbazioni e garantendo condizioni nel complesso stabili e miti. In particolare domenica 7 dicembre sul nostro Paese sarà presente della nuvolosità sparsa, con spazio a schiarite, più compatta e associata a qualche pioggia tra bassa Calabria e Sicilia orientale e sulle zone alpine, con deboli nevicate a quote piuttosto alte nei settori settentrionali.

Il lungo weekend si concluderà lunedì 8 dicembre con un ulteriore rinforzo dell’anticiclone, garanzia di tempo ancora più stabile e soleggiato.

La tendenza per la prossima settimana conferma la persistenza di condizioni anticicloniche nel Mediterraneo e sull’Italia, con tempo stabile e temperature miti per il periodo; le anomalie di temperatura saranno particolarmente alte sulle zone alpine, fino a 9/10 gradi oltre le media. Lo zero termico sull’arco alpino supererà i 3000 metri di quota. In pianura la stabilità atmosferica potrò favorire la formazione e persistenza di nebbie e strati di nubi basse, oltre a un ulteriore aumento dei livelli di inquinamento, già alti in questi ultimi giorni.

Previsioni meteo per domenica 7 dicembre

Cielo nuvoloso con piogge sparse tra bassa Calabria e Sicilia orientale; nuvolosità in transito alternata a parziali schiarite nel corso della giornata in gran parte del Centro-Nord e nelle Isole, a tratti compatta sulle Alpi, con nevicate da 1800-2000 metri su Alpi piemontesi, in Valle d‘Aosta e sulle zone alpine più settentrionali della Lombardia, in serata in Alto Adige. Più spazi di sereno in Abruzzo, Molise, Lazio, Campania e Basilicata.

Temperature in rialzo in Sardegna, senza grandi variazioni altrove, con massime tra 9 e 12 gradi al Nord, 12/18 gradi al Centro-Sud, punte di 20/21 nelle Isole. Venti da moderati a forti di Maestrale su medio Adriatico, Sud e Isole. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per lunedì 8 dicembre

Tempo stabile in tutta Italia, con probabile assenza di precipitazioni; cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature; maggiore presenza di nubi al mattino all’estremo Nord-Est, in Toscana, Sud e Sicilia, in attenuazione dal pomeriggio.

Temperature massime in lieve rialzo ovunque. Venti in indebolimento, con ancora moderato Maestrale su Ionio e Canale di Sicilia.