Meteo, previsioni in Italia: nebbie diffuse e nuvole basse

L'anticiclone prosegue la sua fase stabile lungo il Mediterraneo centrale e di conseguenza sull'Italia. Bel tempo con clima stabile e soleggiato almeno fino al 15 dicembre 2025. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, l'anticiclone ancora protagonista in Italia

L'Italia sta vivendo una fase climatica stabile grazie alla presenza dell'anticiclone che non molla la presa lungo il Mediterraneo centrale favorendo così un clima sereno con giornate spesso asciutte e soleggiate anche se in diverse zone del Centro-Nord sono previste nebbie e nubi basse. La situazione climatica, complice l'aria mite in quota e l'assenza di pioggia favorirà un peggioramento della qualità dell’aria nelle principali aree urbane del Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 11 dicembre 2025: nebbie e nubi basse nelle prime ore del mattino sulle pianure del Nord, ma anche sulla Liguria, coste dell’Alto Adriatico e zone interne del Centro. Nuvole sparse, invece, su Sardegna e Puglia, mentre nel resto del Paese bel tempo e schiarite. Nel pomeriggio ancora nubi basse su Liguria e parte centrale della Pianura Padana, mentre clima stabile e soleggiato sul resto del territorio. Stabili le temperature con valori di gran lunga lontani dalle medie del periodo.

Anche venerdì 12 dicembre 2025 è prevista una giornata climaticamente stabili. Nelle prime ore del mattino cieli grigi e coperti in Liguria, sulle pianure lombarde, in Veneto, Emilia Romagna e Toscana, con visibilità ridotta per nebbie in alcune aree. Nebbia in gran parte del Centro Italia, mentre sole su Alpi, Lazio e Campania. Dal pomeriggio è previsto un miglioramento generale, anche se le nubi continueranno ad interessare il versante adriatico e le Isole. Le temperature stabili senza grandi variazioni.

Meteo, la tendenza per il fine settimana e l’inizio della prossima settimana

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista anche nel secondo weekend di dicembre garantendo un clima stabile e sereno lungo tutto lo stivale con temperature di gran lunga superiori ai valori del periodo. Nella giornata di sabato 13 dicembre 2025 nubi basse e locali foschie nelle prime ore del mattino lungo medio e basso Adriatico, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nebbie anche sulla Val Padana centrale e nelle valli interne di Toscana, Umbria e Lazio. Bel tempo con sole, invece, nel resto del Paese. Dal punto di vista termico è previsto un lieve calo delle temperature nei valori minimi sulla Val Padana con possibili gelate nelle aree più fredde.

Tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre 2025 sono previste nebbie più dense e persistenti sulla Val Padana centro-orientale e nelle vallate del Centro, ma anche lungo il versante adriatico. Stabili le temperature o al massimo in lieve calo. Da lunedì 15 dicembre è previsto un primo indebolimento dell'alta pressione che raggiungerà il suo culmine tra martedì 16 e giovedì 18 dicembre con l'arrivo di un nuovo vortice depressionario. Nuvole in aumento con il rischio di piogge, anche intense, nelle zone del Centro-Sud. Al Nord, invece, non è previsto ancora un peggioramento.

Dal punto di vista termico è previsto un leggero calo delle temperature anche se i valori resteranno di gran lunga superiori alla norma. Ancora incerta la tendenza per il prossimo weekend di dicembre anche se lo scenario più attuale, in vista delle festività natalizie, è quello di un clima mite senza irruzioni fredde.