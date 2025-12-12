Weekend di Santa Lucia: le previsioni meteo per sabato 13 e domenica 14 dicembre

Prosegue il dominio dell'anticiclone lungo il Mediterraneo e in gran parte d'Italia dove persiste un clima mite e soleggiato con assenza di piogge e temperature stabili. Anche il weekend di Santa Lucia è nel segno dell'anticiclone.

Meteo, che tempo farà nel weekend di Santa Lucia 2025?

Clima asciutto e stabile in gran parte d'Italia grazie alla presenza dell'anticiclone. Le previsioni meteo delineano giornate soleggiate anche se non mancheranno nubi basse e nebbie diffuse sulle regioni settentrionali dove è previsto anche un peggioramento generale della qualità dell'aria. Dati alla mano fino a domenica 14 dicembre lo scenario climatica resterà immutato complice il dominio dell'alta pressione che garantirà clima soleggiato, senza piogge e con temperature sopra la media del periodo. Dalla prossima settimana, invece, è previsto un primo indebolimento dell'alta pressione lasciando spazio all’avanzata di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Si tratta della quarta perturbazione di dicembre che colpirà dapprima le zone di Nord-Ovest, Isole maggiori e settore tirrenico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 13 dicembre 2025, giorno di Santa Lucia: giornata climaticamente stabile e soleggiata. Qualche nuvola è prevista lungo il medio Adriatico, Puglia, le zone interne di Campania e Basilicata e intorno alla Sardegna. Al Nord e nelle valli del Centro nubi nelle prime ore del mattino e in tarda serata. Stabili le temperature con valori miti considerando il periodo.

Domenica 14 dicembre 2025 resta tutto del tutto simile con un clima stabile e soleggiato. Possibili e parziali annuvolamenti sulle regioni meridionali e Isole, mentre banchi di nebbia nelle prime ore del mattino sulla pianura Padana centro-orientale e nelle valli tirreniche del Centro. Le temperature stazionarie con valori superiori alla media del periodo.

Meteo, la tendenza per la prossima settimana in Italia

Da lunedì 15 dicembre 2025 è previsto un cambiamento di rotta complice l'arrivo di una nuova perturbazione che determinerà l'indebolimento dell'anticiclone. Torna il maltempo con piogge sin dalle prime ore del mattino su Sardegna e Sicilia e poi in rapida diffusione lungo le coste dell’alto Tirreno e Nord-Ovest. Da martedì 16 dicembre 2025 il peggioramento sarà generale con il ritorno di piogge e rovesci anche su Sicilia, Calabria ionica, Lazio, Toscana e Liguria dove non si escludono nubifragi. Non solo torna anche la neve sulle Alpi tra i 1000 e 1600 metri, mentre sul Piemonte la dama bianca cadrà anche fino a 600-900 metri.

La perturbazione sarà accompagnata anche da forti venti di Scirocco con raffiche che raggiungeranno i 60-70 km/h. Dal punto di vista termico le temperature resteranno ancora miti, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Per la seconda parte della settimana, quella che precede le festività natalizia, si delinea un miglioramento del tempo che dovrebbe perdurare senza irruzioni di aria freddo fino al weekend del 21-22 dicembre. Come sempre per conferme ed aggiornamenti su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.