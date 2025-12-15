Meteo, allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia: ecco dove

Dopo settimane segnate dal dominio dell'alta pressione il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, martedì 16 dicembre 2025, un bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: torna l'allerta gialla per piogge il 16 dicembre 2025

Piogge e temporali in diverse regioni d'Italia nella giornata di martedì 16 dicembre 2025. Con l'indebolimento dell'anticiclone buona parte del nostro Paese deve fare i conti con il passaggio di una nuova perturbazione atlantica che sin da oggi ha riportato pioggia e rovesci in diverse regioni.

La Protezione Civile ha diffuso per martedì 16 dicembre 2025 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per la presenza di fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti in alcune regioni del Sud. Ecco nel dettaglio le zone e regioni a rischio dove scatta l'allerta gialla di ordinaria criticità per piogge e temporali:

Calabria : Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Allerta gialla il 16 dicembre 2025 in Italia per criticità

Non solo, sempre martedì 16 dicembre 2025 scatta anche lo stato di allerta gialla per rischio idraulico in 3 regioni. Ecco dove:

: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Emilia Romagna : Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense;

: Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense; Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta gialla diramata per rischio idrogeologico che corrisponde agli effetti dannosi causati sul territorio da fenomeni legati all'acqua e al suolo, come frane, scivolamenti di terra, crolli di roccia e colate di fango, spesso innescati da eventi meteorologici intensi come piogge torrenziali o lunghi periodi di siccità. Nel dettaglio la Protezione Civile ha comunicato l'allerta gialla per rischio idrogeologico il 16 dicembre 2025 nelle regioni e zone: