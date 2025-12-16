Allerta meteo gialla per piogge il 17 dicembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta meteo gialla il 17 dicembre 2025

La perturbazione n.4 di dicembre 2025 è arrivata in Italia mettendo così fine al lungo dominio dell'alta pressione che ha garantito, per tantissimi giorni, un clima mite e soleggiato del tutto anomalo visto il periodo dell'anno.

Il maltempo è tornato protagonista in gran parte del Sud Italia con fenomeni temporaleschi intensi e abbondanti tali da far scattare l'allerta meteo gialla che indica una criticità ordinaria con fenomeni meteo, come temporali, vento, pioggia, o idrologici, che possono essere intensi ma sono localizzati e occasionalmente pericolosi.

Ecco regione e zone interessate dallo stato di allerta meteo gialla per rischio piogge e temporali il 17 dicembre 2025:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Meteo, allerta gialla per rischio idrogeologico il 17 dicembre 2025

Non solo, sempre per mercoledì 17 dicembre 2025 scatta anche l'allerta gialla per rischio idrogeologico che indica la probabilità che fenomeni naturali, come piogge intense, scioglimento neve, che interagiscano con le caratteristiche geologiche e morfologiche di un territorio causando eventi dannosi come frane, alluvioni, smottamenti, erosioni costiere e valanghe, con conseguenze su persone, edifici e infrastrutture.

Si tratta di uno stato d'allerta pericoloso che è stato diffuso dalla Protezione Civile in alcune regioni nella giornata del 17 dicembre 2025: