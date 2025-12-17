Meteo Italia, le previsioni di oggi: tempo incerto ma con schiarite

La nuova ondata di maltempo che da inizio settimana sta interessando gran parte del Paese entra in stand-by tra oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, e domani. Breve pausa dalle piogge, ma attenzione si tratta di una tregua passeggera visto che all'orizzonte è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. Le previsioni meteo.

Meteo, breve tregua dalle piogge in Italia poi torna il maltempo

Il passaggio della perturbazione n.4 di dicembre 2025, giunta all'inizio della settimana, continuerà a far sentire i suoi effetti anche nella giornata di oggi, 17 dicembre 2025 in diverse regioni. Nelle prossime ore però la perturbazione si sposterà verso levante con un conseguente indebolimento sul nostro Paese. Clima in miglioramento nelle regioni del Sud e lungo il medio Adriatico, mentre nelle regioni del Centro-Nord sono previste ancora nuvole con qualche residua piogge.

Ancora incerta l'evoluzione climatica della seconda parte della settimana anche se, dopo il parziale miglioramento di giovedì 18 dicembre, le previsioni meteo delineano in vista del weekend pre natalizio l'arrivo di due nuove perturbazioni: la prima in transito sulle regioni del Sud tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, mentre la seconda, di matrice nord-atlantica (n. 6), dovrebbe colpire le zone di Nord-Ovest e la Sardegna entro la fine di domenica 21.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 17 dicembre 2025: nuvole sparse su gran parte del Paese con deboli piogge sin dalle prime ore del mattino su Lombardia, Emilia Romagna e zone di Nord-Est. Neve sulle Alpi oltre i 1600-1700 metri. Nel pomeriggio il maltempo si farà sentire anche sul Triveneto, mentre schiarite sul medio Adriatico e sulle Isole. Non si esclude qualche residua pioggia su Toscana, Lazio e Campania, anche se in serata è previsto un miglioramento generale. Dal punto di vista termico le temperature massime in lieve aumento al Nord, mentre stabili nel resto del Paese.

Giovedì 18 dicembre 2025 clima variabile con schiarite su Valle d’Aosta, Alpi occidentali, Liguria di ponente, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Sud peninsulare, Sicilia tirrenica e Sardegna settentrionale. Nel resto del Paese nuvole, ma tempo prevalentemente asciutto e senza piogge se non nel primo pomeriggio lungo le coste toscane e sulla Liguria di levante. Le temperature minime in lieve calo ma con valori ancora superiori allo zero, mentre stabili le massime.

Che tempo farà in vista del weekend prima di Natale?

La tendenza meteo per ultima parte della settimana, ossia il weekend prima di Natale 2025, delinea un clima instabile e variabile con cieli nuvolosi e piogge in arrivo nelle regioni del Sud. La tregua dal maltempo, infatti, ha le ore contate visto che le previsioni segnalano il passaggio di due perturbazioni. La prima interesserà le regioni del Sud tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025 riportando condizioni climatiche di maltempo, mentre il clima resta stabile al Centro-Nord.

Il maltempo raggiungerà anche il Nord-Ovest entro la fine di domenica 21 dicembre 2025 complice il passaggio di una seconda perturbazione di matrice nord-atlantica. Come sempre per conferme ed aggiornamenti su questa evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi bollettini meteo.