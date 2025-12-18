Meteo: ultime piogge poi torna il sereno in Italia, le previsioni

FacebookInstagramXWhatsApp

Breve tregua dal maltempo in Italia dopo il ritorno di piogge e maltempo. Quanto durerà?
Clima stabile e asciutto in Italia dopo giornate segnate dal maltempo e da forti temporali che hanno fatto scattare anche l'allerta meteo in diverse regioni. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia.

Meteo, tregua dal maltempo in Italia: poi torna il maltempo

Dopo un inizio di settimana all'insegna del maltempo per il passaggio di una perturbazione, l'Italia vive un momento climaticamente tranquillo con tempo stabile e mite, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Tutto è destinato a cambiare in vista del weekend che precede le vacanze di Natale con l'arrivo di nuove perturbazioni che segneranno un deciso peggioramento del tempo. Con l'allontanarsi della perturbazione n.4 del mese dall'Italia lungo tutto lo stivale si registra un clima stabile con la formazione di foschie e nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana. Al Centro-Sud bel tempo soleggiato con temperature in crescita e valori di gran lunga superiori alla media del periodo. In vista del weekend del 20-21 dicembre 2025 cambia tutto per l'avvicendarsi di due perturbazioni che riporteranno piogge e temporali in tutto il Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 18 dicembre 2025: clima stabile da Nord al Sud. Nelle prime ore del mattino cielo grigio e nebbia in pianura Padana e sulle coste dell’alto Adriatico. Nuvole sparse, invece, su Alpi occidentali, Ponente Ligure, medio Adriatico e basso versante tirrenico con il rischio di qualche debole pioggia solo in Toscana e Sardegna. Dal pomeriggio nuvole in attenuazione su Alpi centro orientali, Piemonte, Umbria e Lazio. Stabili le temperature con valori superiori alla media.

Venerdì 19 dicembre 2025, invece, deboli piogge tornano a bagnare la Toscana, mentre nuvole sparse al Nord e nei settori meridionali delle Isole. Con il passare delle ore è previsto un miglioramento con rasserenamenti lungo l'arco alpino e le vicine pianure, ma anche in Abruzzo e Molise, mentre piogge e rovesci su Sicilia e Calabria.

Meteo, la tendenza in vista del weekend del 20-21 dicembre 2025

Ma passiamo alle previsioni per il weekend che precede le feste di Natale 2025. Sabato 20 dicembre torna il maltempo nelle regioni del Sud per il passaggio della prima perturbazione in arrivo dal Nord Africa. Violenti temporali sono previsti in Sicilia e Calabria, mentre giornata tranquilla nel resto del Paese anche se non mancheranno nuvole su Sardegna, medio Adriatico, Emilia Romagna, Val Padana centrale e in aumento al Nordovest. In lieve calo le temperature massime su Emilia Romagna, regioni tirreniche e meridionali ma generalmente su valori miti per il periodo.

Da domenica 21 dicembre la perturbazione lascerà le regioni del Sud Italia per raggiungere i settori più occidentali dove con il passare delle ore arriverà il transito di una seconda perturbazione atlantica. Nuvole in aumento nelle regioni del Nord con piogge che si faranno nevose nelle Alpi Marittime oltre i 1100-1300 metri. Nel resto del Paese, invece, tempo asciutto con schiarite all’estremo Nordest, nel Lazio, in Campania e, in forma più localizzata, lungo le coste del medio e basso Adriatico. In lieve calo le temperature al Centro-Nord.

La tendenza meteo della settimana di Natale si delinea segnata dal passaggio di un vortice depressionario che, tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre, interesserà tutto il Paese con effetti ancora incerti. Per conoscere maggiori dettagli su questo evoluzione vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

