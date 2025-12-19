Meteo, nuova perturbazione sull'Italia: venerdì 19 con maltempo al Sud

L’alta pressione, ancora presente su gran parte dell’Italia, va gradualmente attenuandosi sotto la spinta di due perturbazioni. La prima (la n.5 di dicembre) proveniente dal Nord Africa, attraverserà l’estremo Sud fra venerdì e sabato, portando piogge diffuse e localmente moderate, mentre la seconda (la n.6) in lento avanzamento dall’Europa occidentale, darà i suoi effetti domenica all’estremo Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Nel resto del Paese il tempo resterà stabile, ma con diffusa presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi.

Le previsioni meteo per venerdì 19 dicembre

Ampie schiarite su Alpi centro-orientali, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Molte nuvole nel resto d’Italia. Iniziale presenza di nebbie sulla Valpadana centro-orientale, valli interne del Centro e regioni adriatiche, in graduale sollevamento. Piogge isolate in Liguria, Toscana, alto Adriatico, Sicilia, bassa Calabria a sud della Sardegna. Nel pomeriggio tempo più soleggiato anche su alta pianura Padana, Umbria e nord della Puglia. Temperature massime sempre oltre la media in gran parte del Paese, specialmente al Nord, regioni tirreniche e meridionali: picchi di nuovo vicini ai 20°C su Lazio, Sud e Isole grazie anche al contributo dei venti di Scirocco.

Le previsioni meteo per sabato 20 dicembre

Schiarite su Alpi centro-orientali, Lazio, zone interne dell’Abruzzo e Campania, in estensione a Venezie, Umbria e bassa Toscana nel pomeriggio. Molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge diffuse, anche moderate, su Sicilia e Calabria in miglioramento dal pomeriggio sulla Sicilia, a partire dal settore centro-occidentale dell’isola. Qualche pioggia al mattino sulla Sardegna meridionale e da metà giornata anche su Basilicata ionica e Salento. Iniziale presenza di nebbie in pianura Padana e nelle valli fra Toscana e Umbria, in graduale sollevamento in mattinata. Temperature stazionarie o in lieve calo, ancora in gran parte oltre la norma. Ancora un po’ ventilato al Sud e coste del Centro.