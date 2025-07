Clima, violento nubifragio a Milano: tempesta di acqua, vento e grandine. Morta una donna travolta da un albero

Dopo una mattinata abbastanza calda con temperature fino a 30°C, un'ondata di maltempo caratterizzata da temporali, forti raffiche di vento e pioggia abbondante, si è abbattuta sulla città di Milano nel pomeriggio di ieri, domenica 6 luglio 2025.

Il maltempo ha interessato tutta la Lombardia e gran parte del Nord Italia. In provincia di Milano il vento forte ha provocato il crollo di un albero che purtroppo ha causato la morte di una donna.

Maltempo a Milano: morta una donna travolta da un albero. Clima quasi autunnale

Il violento temporale si è abbattuto nel pomeriggio di ieri sulla città di Milano. Le temperature sono crollate di ben 10 gradi. La pioggia ha allagato diverse strade del capoluogo lombardo. Disagi alla viabilità anche per i livelli di Lambro e Seveso.

Una donna ha perso la vita per la caduta di un albero

Il forte vento ha provocato danni in diverse aree della provincia. A Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, un grosso albero è crollato, causando la morte di una donna e il ferimento di altre persone. La vittima, residente a San Vittore Olona, è deceduta a causa della caduta di un albero mentre stava rientrando da una passeggiata in compagnia di un uomo e di una donna. I due sono stati successivamente trasportati in ospedale. Moltissimi gli interventi nella giornata di ieri da parte degli uomini dei Vigili del fuoco per mettere in sicurezza diverse aree e rimuovere gli alberi caduti sulle strade che intralciavano la viabilità.

Estate in crisi?

Stando alle previsioni meteo, il maltempo a Milano proseguirà anche nei prossimi giorni con piogge, temporali e temperature più fredde rispetto alla norma. Il caldo dovrebbe tornare dalla seconda metà del mese.