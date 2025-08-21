FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza

Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza

Domenica 24 qualche temporale al Nord poi martedì nuova perturbazione con richiamo di caldi venti di Scirocco al Sud. La tendenza meteo
Tendenza21 Agosto 2025 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it
Tendenza21 Agosto 2025 - ore 11:27 - Redatto da Meteo.it

Domenica 24 agosto sarà una giornata con instabilità pomeridiana sui rilievi, in particolare, a maggior rischio di temporali, saranno le Alpi centro-occidentali, l’Appennino centrale e settentrionale con possibili sconfinamenti nella pianura emiliana.
Non mancherà un po’ di nuvolosità anche nel resto del Nord, maggiori aperture sulle zone costiere del Centro, al Sud e Isole con temperature in calo sulle regioni settentrionali con valori nella norma o poco sotto al Centro-sud.

Tendenza meteo dal 24 agosto: Italia divisa tra temporali e caldo intenso

Lunedì tempo generalmente più stabile rispetto alla domenica e nuvolosità innocua al Nordovest, Sardegna e regioni centrali tirreniche con basso rischio di precipitazioni. Martedì vedremo gli effetti di un’altra perturbazione in arrivo dalla Spagna con rapido peggioramento del tempo e temporali a iniziare dalla Sardegna, alla Liguria in rapida estensione al Nord e Toscana nella seconda parte della giornata con rovesci e temporali anche di forte intensità.
Al Sud giornata più soleggiata con tempo stabile o cielo velato e temperature in aumento, entro metà settimana, infatti, i valori torneranno decisamente sopra la media al Sud e Isole.

Mercoledì la perturbazione si allontanerà rapidamente dall’Italia con residua instabilità all’estremo Nordest e localmente sulle regioni tirreniche del Centro. In seguito, si tratta però di una  tendenza da confermare,  si profila una fase di tempo stabile e caldo al Sud, al contrario il Nord Italia nella seconda parte della settimana vedrà una maggiore variabilità con una nuova fase perturbata possibile tra venerdì e sabato con coinvolgimento non escluso delle regioni centrali tirreniche.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
    Tendenza20 Agosto 2025

    Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?

    Dopo il passaggio della tempesta Lukas il tempo migliora solo in parte con instabilità nel fine settimana. Poi altro maltempo? La tendenza meteo.
  • Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
    Tendenza19 Agosto 2025

    Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza

    La perturbazione n.3 in arrivo stasera (martedì 19) nella giornata di venerdì 22 si allontanerà lasciando alle sue spalle un clima più fresco.
  • Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
    Tendenza18 Agosto 2025

    Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza

    La perturbazione in arrivo il 20 agosto avrà ancora degli effetti nei giorni successivi con un calo delle temperature. La tendenza meteo
  • Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali
    Tendenza17 Agosto 2025

    Meteo, 20 agosto con fronte instabile: rischio di forti temporali

    Rischio di forti temporali con grandine e colpi di vento al Nord e in forma più localizzata su parte del Centro. Temporaneo rialzo termico al Sud, stop al caldo al Nord. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Tendenza20 Agosto 2025
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Dopo il passaggio della tempesta Lukas il tempo migliora solo in parte con instabilità nel fine settimana. Poi altro maltempo? La tendenza meteo.
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
Tendenza19 Agosto 2025
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
La perturbazione n.3 in arrivo stasera (martedì 19) nella giornata di venerdì 22 si allontanerà lasciando alle sue spalle un clima più fresco.
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
Tendenza18 Agosto 2025
Meteo, temporali e calo termico in arrivo: la tendenza
La perturbazione in arrivo il 20 agosto avrà ancora degli effetti nei giorni successivi con un calo delle temperature. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Agosto ore 16:08

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154