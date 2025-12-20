Meteo: weekend di maltempo all'estremo Sud! Verso Natale ancora piogge

L’Italia resta in balia di un flusso temperato e umido, in seno al quale si muovono alcune perturbazioni. La prima di queste (la n.5 di dicembre), proveniente dal Nord Africa, sta interessando l’estremo Sud e si allontanerà domenica 21. La seconda (la n.6), in lento avvicinamento dall’Europa occidentale, darà i suoi primi effetti domenica all’estremo Nord-Ovest e sulla Sardegna.

Quest’ultimo sistema nuvoloso verrà raggiunto da un'altra perturbazione (la n.7) molto più attiva che, tra lunedì 22 e martedì 23, darà luogo ad un generale e marcato peggioramento, con conseguente estensione ed intensificazione delle precipitazioni. Il suo transito verrà accompagnato dalla formazione di una struttura di bassa pressione che insisterà sull’Italia e l’Europa meridionale anche nei giorni successivi: la settimana di Natale si profila, dunque, molto instabile e a tratti perturbata, con diverse fasi piovose. Le temperature resteranno ovunque sopra la media fino alla Vigilia di Natale.

A seguire sembra probabile un deciso calo delle temperature, più significativo sulle regioni settentrionali, per l’arrivo di aria fredda da est, che riporterà le temperature su livelli più normali per il periodo. Le eventuali nevicate attese durante le fasi perturbate interesseranno le zone montuose a quote medio-alte e solo al Nord tenderanno ad abbassarsi temporaneamente fino a quote collinari durante la fase di raffreddamento, ovvero tra Natale e Santo Stefano. L’evoluzione in tal senso resta ancora incerta, ma al momento possiamo escludere ondate di freddo e neve a quote basse.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 20 dicembre)

Schiarite a tratti anche ampie su Trentino Alto Adige, nord del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria, zone interne dell’Abruzzo e Campania. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia, più densa e compatta su regioni di Nord-Ovest, Emilia Romagna ed estremo Sud. Piogge sparse su Sicilia e Calabria, ma con un miglioramento dal pomeriggio nel settore centro-occidentale dell’isola.

Piogge brevi e occasionali anche su Liguria, Piemonte e Sardegna. Iniziale presenza di nebbie sulla pianura Padana centro-orientale, in graduale sollevamento in mattinata. Temperature stazionarie o in lieve calo, sempre oltre la norma. Venti a tratti moderati orientali sui mari di ponente e sul mar Ionio, che risulteranno localmente mossi.

Le previsioni meteo per domenica 21 dicembre

Un po’ di sole si osserverà tra Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale e Campania, da metà giornata anche all’estremo Nord-Est. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle restanti regioni, con presenza di nebbie sulla bassa val padana, localmente anche persistenti. Precipitazioni sparse e intermittenti, sin dal mattino su estremo Nord-Ovest e Sardegna. Qualche pioggia anche nei settori ionici di Calabria e Sicilia, in estensione dal pomeriggio a gran parte dell’isola e al sud della Calabria.

Quota neve sulle Alpi occidentali inizialmente intorno a 1800 metri, in abbassamento dalla sera fin verso 1200-1500 m. Temperature senza grandi variazioni, fino a 16-18 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti fino a moderati di Scirocco su mar Tirreno e mar Ionio.