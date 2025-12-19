FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza ne...

Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli

Maltempo in vista: la settimana di Natale si apre con piogge in molte zone e neve in montagna. Gli ultimi aggiornamenti
Tendenza19 Dicembre 2025 - ore 11:38 - Redatto da Meteo.it
Tendenza19 Dicembre 2025 - ore 11:38 - Redatto da Meteo.it

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che, all’inizio della settimana di Natale, assisteremo alla formazione di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che, dalle Baleari, si sposterà gradualmente verso l’Italia. I suoi effetti si faranno sentire soprattutto tra lunedì e martedì, con maltempo in molte regioni e vento forte, mentre anche per la Vigilia e il giorno di Natale si profila uno scenario meteo decisamente variabile.

La tendenza meteo da lunedì 22 dicembre

Lunedì 22 dicembre precipitazioni diffuse in Piemonte, in Liguria e sull’estremo ovest della Lombardia, con nevicate al di sopra di 800-1.000 metri. Nel corso della giornata sarà possibile qualche pioggia anche sulle fasce costiere di Toscana e Lazio, sulla Puglia meridionale e, in forma più isolata, sulle Isole maggiori.
Soffieranno venti intensi di Scirocco sull’alto Tirreno e di Tramontana in Liguria. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, e in generale resteranno al di sopra della media stagionale.

Martedì 23 dicembre l’evoluzione sarà resa incerta dallo spostamento della depressione verso est. Probabilmente si avranno ancora precipitazioni sul Piemonte occidentale e piogge sparse coinvolgeranno anche l’Emilia Romagna, le regioni centro-meridionali e le Isole maggiori. I venti saranno in generale intensificazione, e le temperature saranno ancora relativamente miti per la stagione.

La tendenza per i giorni successivi è ancora piuttosto incerta, ma lo scenario che si profila come il più probabile mostra che, tra la Vigilia e Natale, dovremo ancora fare i conti con un’area di bassa pressione nei pressi delle regioni meridionali, che porterà condizioni meteo molto variabili. Si fa sempre più probabile anche l’irruzione di correnti più fredde che da Natale daranno il via a un calo delle temperature a partire dal Nord, con la colonnina di mercurio destinata a tornare su valori più in linea con il periodo.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
    Tendenza18 Dicembre 2025

    Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza

    La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio-alte.
  • Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
    Tendenza17 Dicembre 2025

    Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza

    La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia.
  • Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
    Tendenza16 Dicembre 2025

    Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia

    Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
  • Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale
    Tendenza15 Dicembre 2025

    Meteo, tra fasi stabili e nuove perturbazioni: la tendenza meteo fino a Natale

    Nei prossimi giorni sull'Italia si alterneranno giornate tranquille a fasi più movimentate per l'arrivo di alcune perturbazioni. La tendenza meteo fino a Natale
Ultime newsVedi tutte
Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
Tendenza18 Dicembre 2025
Meteo: settimana di Natale al via tra piogge, maltempo e nevicate. La tendenza
La tendenza meteo per la settimana di Natale indica attualmente la possibilità di una serie di fasi perturbate con nevicate a quote medio-alte.
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
Tendenza17 Dicembre 2025
Meteo: nel weekend rischio di forte maltempo all'estremo Sud. La tendenza
La tendenza per i prossimi giorni e per il weekend indica l'arrivo di due perturbazioni con forti precipitazioni tra Calabria e Sicilia.
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Tendenza16 Dicembre 2025
Meteo, tempo instabile anche tra venerdì 19 e il weekend: le zone a rischio pioggia
Qualche pioggia in vista tra venerdì e il weekend prima di Natale, ma senza freddo invernale: la tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 19 Dicembre ore 13:57

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154