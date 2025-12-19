Meteo, settimana di Natale al via con il maltempo: la tendenza nei dettagli

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano che, all’inizio della settimana di Natale, assisteremo alla formazione di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale che, dalle Baleari, si sposterà gradualmente verso l’Italia. I suoi effetti si faranno sentire soprattutto tra lunedì e martedì, con maltempo in molte regioni e vento forte, mentre anche per la Vigilia e il giorno di Natale si profila uno scenario meteo decisamente variabile.

La tendenza meteo da lunedì 22 dicembre

Lunedì 22 dicembre precipitazioni diffuse in Piemonte, in Liguria e sull’estremo ovest della Lombardia, con nevicate al di sopra di 800-1.000 metri. Nel corso della giornata sarà possibile qualche pioggia anche sulle fasce costiere di Toscana e Lazio, sulla Puglia meridionale e, in forma più isolata, sulle Isole maggiori.

Soffieranno venti intensi di Scirocco sull’alto Tirreno e di Tramontana in Liguria. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, e in generale resteranno al di sopra della media stagionale.

Martedì 23 dicembre l’evoluzione sarà resa incerta dallo spostamento della depressione verso est. Probabilmente si avranno ancora precipitazioni sul Piemonte occidentale e piogge sparse coinvolgeranno anche l’Emilia Romagna, le regioni centro-meridionali e le Isole maggiori. I venti saranno in generale intensificazione, e le temperature saranno ancora relativamente miti per la stagione.

La tendenza per i giorni successivi è ancora piuttosto incerta, ma lo scenario che si profila come il più probabile mostra che, tra la Vigilia e Natale, dovremo ancora fare i conti con un’area di bassa pressione nei pressi delle regioni meridionali, che porterà condizioni meteo molto variabili. Si fa sempre più probabile anche l’irruzione di correnti più fredde che da Natale daranno il via a un calo delle temperature a partire dal Nord, con la colonnina di mercurio destinata a tornare su valori più in linea con il periodo.