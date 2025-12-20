Meteo, via vai di perturbazioni: piogge in arrivo tra il weekend e Natale

Tra il weekend e la settimana di Natale lo scenario meteo sull'Italia risentirà dell'effetto di diverse perturbazioni. La prima (la n.5 di dicembre) sta già interessando l’estremo Sud e si allontanerà domenica. La seconda (la n.6), in avvicinamento dall’Europa occidentale, darà i suoi effetti domenica all’estremo Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Nel resto del Paese il tempo resterà abbastanza stabile, a parte ancora qualche precipitazione in Liguria, e con diffusa presenza di nebbie e strati nuvolosi bassi.

All’inizio della prossima settimana il secondo sistema nuvoloso verrà probabilmente raggiunto da un altro impulso atlantico (perturbazione n.7), molto più veloce e intenso, con conseguente intensificazione delle precipitazioni. Il suo transito verrà accompagnato dalla formazione di una struttura di bassa pressione che insisterà sull’Italia e sull’Europa meridionale anche nei giorni successivi, mantenendo per il resto della settimana condizioni di tempo instabile e a tratti perturbato.

Le temperature dovrebbero rimanere quasi ovunque sopra la media fino alla Vigilia di Natale per via delle masse d’aria relativamente mite che continueranno a interessare il Mediterraneo. Da Natale sembra probabile un calo termico, a partire dal Nord e dalle regioni adriatiche, per l’arrivo di aria più fredda da nord-est, che farà scendere le temperature verso livelli più normali per il periodo. Le eventuali nevicate durante le fasi di maltempo, interesseranno le zone montuose a quote medio-alte fino a metà settimana. Con il calo termico previsto da Natale, poi, la neve interesserà quote più basse, ma sempre nelle zone montuose; al momento i modelli non danno indicazioni di fasi con temperature particolarmente rigide, né tanto meno di nevicate a bassa quota nel periodo natalizio.

Le previsioni meteo per sabato 20 dicembre

Schiarite su Alpi orientali, Lazio, Umbria, zone interne dell’Abruzzo e Campania, in estensione alle Venezie nel pomeriggio. Molte nuvole nel resto d’Italia, con piogge sparse su Sicilia e Calabria in miglioramento dal pomeriggio nel settore centro-occidentale della Sicilia. Qualche pioggia più isolata anche su Liguria, sulla Sardegna meridionale e, da metà giornata, anche nell’area del Golfo di Taranto. Non si escludono sporadiche pioviggini sulla Valpadana occidentale. Iniziale presenza di nebbie sulla pianura Padana centro-orientale, in graduale sollevamento in mattinata. Temperature stazionarie o in lieve calo, ancora in gran parte oltre la norma. Ancora un po’ ventilato al Sud e coste del Centro.

Le previsioni meteo per domenica 21 dicembre

Molte nuvole con piogge sparse all’estremo Nord-Ovest, in Sicilia, Sardegna e bassa Calabria. Quota neve intorno a 1800 metri sulle Alpi occidentali, in abbassamento a 1500 metri nel pomeriggio e a 1100 metri alla sera. Nuvole anche in Lombardia, Emilia Romagna, regioni adriatiche e gran parte del Sud. Ampie schiarite nelle altre zone. Al mattino presenza di nebbie sulla bassa pianura Padana centro-orientale. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve calo, ancora sopra la media in molte regioni. Venti fino a moderati di Scirocco nei mari occidentali.