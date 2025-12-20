Meteo: domenica 21 e inizio settimana con maltempo e neve, a tratti abbondante. Ecco dove

L’Italia resta inserita all’interno di un flusso temperato e umido, in seno al quale si muovono alcune perturbazioni. La prima di queste (la n.5 di dicembre), proveniente dal Nord Africa e in transito all’estremo Sud, si allontanerà verso la Grecia sin dalle prime ore di domenica 21. La seconda (la n.6), in avvicinamento dall’Europa occidentale, coinvolgerà le regioni più occidentali tra domenica e lunedì 22. Alle sue spalle giungerà rapidamente un'altra perturbazione (la n.7) molto più attiva la quale, tra lunedì notte e martedì 23, darà luogo ad un generale e marcato peggioramento, con conseguente estensione ed intensificazione delle precipitazioni alla maggior parte delle regioni italiane.

Il suo ingresso nel mar Mediterraneo darà luogo alla formazione di una circolazione di bassa pressione che insisterà sull’Italia e sull’Europa meridionale fino all’ultimo weekend dell’anno (27-28 dicembre). La settimana di Natale si profila, dunque, molto instabile e a tratti perturbata, con diverse fasi piovose. Le temperature resteranno ovunque sopra la media fino alla Vigilia di Natale. A seguire si conferma un raffreddamento, più significativo sulle regioni settentrionali, per l’arrivo di aria fredda da est, che riporterà le temperature su livelli più vicini alla norma.

Le eventuali nevicate attese durante le fasi perturbate interesseranno le zone montuose a quote medio-alte e solo al Nord tenderanno ad abbassarsi fino a quote collinari (600-800 m) durante la fase di raffreddamento associata a fenomeni, ovvero tra la notte di Natale e Santo Stefano. L’evoluzione in tal senso resta ancora molto incerta, ma al momento possiamo escludere ondate di freddo e neve a quote basse o di pianura.

Le previsioni meteo per domenica 21 dicembre

Un po’ di sole si osserverà tra Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale e Campania, da metà giornata anche all’estremo Nord-Est. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso sulle restanti regioni, con presenza di nebbie sulla bassa val padana, localmente anche persistenti. Precipitazioni sparse e intermittenti, sin dal mattino su estremo Nord-Ovest e Sardegna.

Qualche pioggia anche nei settori ionici di Calabria e Sicilia, in estensione dal pomeriggio a gran parte dell’isola e al sud della Calabria. Quota neve sulle Alpi occidentali inizialmente intorno a 1800 metri, in abbassamento dalla sera fin verso 1200-1500 m. Temperature senza grandi variazioni, fino a 16-18 gradi su regioni tirreniche, Sud e Isole. Venti: fino a moderati di Scirocco su mar Tirreno e mar Ionio.

Le previsioni meteo per lunedì 22 dicembre

Qualche schiarita tra basse Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e sulla Sicilia. Per il resto cielo nuvoloso o molto nuvoloso. La nuvolosità sarà particolarmente densa e compatta su Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e nei settori occidentali di Lombardia, Emilia e Toscana dove saranno più probabili alcune precipitazioni. Qualche pioggia isolata anche su Puglia, Basilicata e Calabria ionica.

Neve sulle Alpi occidentali oltre 1200-1500 metri, a quote inferiori (900-1000 m.) tra il Cuneese, le Alpi Marittime e il Savonese dove i fenomeni potranno risultare intensi e abbondanti. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest, in lieve aumento al Centro-Sud. Venti moderati o tesi di Scirocco sui mari centro-meridionali, di Tramontana in Liguria.