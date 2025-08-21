FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo 21 agosto: intenso maltempo al Centro-Nord! Al Sud ancora picchi prossimi ai 40 gradi

La tempesta Lukas (perturbazione n.3) insiste anche oggi (giovedì 21) con temporali forti e rischio di fenomeni meteo estremi. Caldo al Sud.
Previsione21 Agosto 2025 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione atlantica (la numero 3 del mese, nominata tempesta Lukas dall'Aeronautica Militare) che sta attraversando l’Italia, oggi (giovedì 21) porterà diffuso maltempo al Centro-Nord mentre al Sud il tempo risulterà in generale più stabile e asciutto. Nel frattempo, le correnti fresche che accompagnano la perturbazione faranno calare ulteriormente le temperature al Centro-Nord e causeranno un sensibile calo termico anche in Sardegna, mentre all’estremo Sud insisterà il caldo intenso.

Prima di abbandonare definitivamente la nostra Penisola la perturbazione, tra venerdì 22 e sabato 23, favorirà ancora un po’ di instabilità, soprattutto al Centro-Sud, mentre le fresche correnti atlantiche, scivolando attraverso la Penisola, metteranno fine al caldo intenso anche al Sud.

In base alle proiezioni attuali, dopo una domenica 24 ancora caratterizzata da un po’ di instabilità, all’inizio della prossima settimana è attesa una nuova perturbazione e quindi altra fase di diffuso maltempo, anche in questo caso più che altro al Centro-Nord. A inizio settimana è inoltre probabile un temporaneo fugace ritorno del caldo intenso al Sud, mentre nel resto d’Italia le temperature oscilleranno tra valori nella norma o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per oggi (giovedì 21 agosto)

Al mattino bel tempo in gran parte del Sud, nuvole invece sul resto d’Italia, con isolati rovesci e temporali al Nordest, Lombardia e regioni centrali tirreniche. Nel pomeriggio moderato aumento della nuvolosità anche al Sud: rovesci e temporali isolati su Alpi, pianura lombardo-veneta, Emilia, Bassa Toscana, Umbria, Marche e zone interne dell’Abruzzo.

Temperature massime in calo al Nordest, Centro e Sardegna, in crescita invece all’estremo Sud: caldo intenso soprattutto in Sicilia, con picchi vicini a 40 gradi. Ventoso su tutti i mari, venti meridionali o di Scirocco su Ionio e Adriatico, venti dai quadranti occidentali sugli altri bacini.

Le previsioni meteo per venerdì 22 agosto

Prevalenza di tempo bello al Nord, con isolati scrosci di pioggia solo su Emilia al mattino e Alpi al pomeriggio. Bel tempo anche all’estremo Sud. Nuvole sul resto d’Italia, sebbene con spazio per temporanee schiarite: nel corso del giorno qualche rovescio o temporale su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Nord, in calo invece nelle regioni centrali adriatiche, Sud e Isole: si attenua sensibilmente il caldo anche all’estremo Sud.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, 22 agosto ancora a rischio temporali : le previsioni
    Previsione21 Agosto 2025

    Meteo, 22 agosto ancora a rischio temporali : le previsioni

    Atmosfera instabile sull'Italia con temperature in temporaneo calo anche al Sud e sulla Sicilia. Le previsioni meteo del 22-23 agosto
  • Meteo, 21 agosto con temporali e calo termico: ecco dove
    Previsione21 Agosto 2025

    Meteo, 21 agosto con temporali e calo termico: ecco dove

    La perturbazione nr.3 del mese determinerà ancora tempo instabile al Centro-nord con temperature in calo. Ancora molto caldo al Sud. Le previsioni meteo
  • Meteo: giovedì 21 diffuso maltempo e rischio nubifragi. Al Sud caldo estremo
    Previsione20 Agosto 2025

    Meteo: giovedì 21 diffuso maltempo e rischio nubifragi. Al Sud caldo estremo

    La tempesta Lukas insisterà anche domani (giovedì 21) al Nord e parte del Centro con temporali e un sensibile calo termico. Al Sud caldo intenso.
  • Meteo: la tempesta Lukas porta forti temporali e rischio di fenomeni estremi! Le zone interessate
    Previsione20 Agosto 2025

    Meteo: la tempesta Lukas porta forti temporali e rischio di fenomeni estremi! Le zone interessate

    La perturbazione n.3 (tempesta Lukas) porta un forte maltempo al Nord e al Centro tra oggi (mercoledì 20) e giovedì 21 agosto: previsioni meteo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza
Tendenza21 Agosto 2025
Meteo, dal 24 agosto nuove fasi instabili: la tendenza
Domenica 24 qualche temporale al Nord poi martedì nuova perturbazione con richiamo di caldi venti di Scirocco al Sud. La tendenza meteo
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Tendenza20 Agosto 2025
Meteo: weekend 23-24 agosto instabile! A inizio settimana nuova fase di maltempo?
Dopo il passaggio della tempesta Lukas il tempo migliora solo in parte con instabilità nel fine settimana. Poi altro maltempo? La tendenza meteo.
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
Tendenza19 Agosto 2025
Meteo: da venerdì 22 si placa il maltempo con clima più fresco anche al Sud! La tendenza
La perturbazione n.3 in arrivo stasera (martedì 19) nella giornata di venerdì 22 si allontanerà lasciando alle sue spalle un clima più fresco.
Ultimo aggiornamento Giovedì 21 Agosto ore 16:15

