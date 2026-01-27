Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio

Nella parte finale della settimana osserveremo ancora l’ingresso di alcune perturbazioni atlantiche sull’area del Mediterraneo centrale. Gli ultimi aggiornamenti suggeriscono che gli effetti di questi sistemi nuvolosi saranno maggiori sull’estremo Sud e sulle isole maggiori, mentre sulle regioni del Centro-Nord non dovrebbero verificarsi piogge significative. Le temperature oscilleranno attorno a valori prossimi alla norma.

Nella giornata di venerdì 30 al mattino si avranno precipitazioni isolate sul Veneto, nuvolosità in aumento sulle Isole e al Sud. Dal pomeriggio rovesci sparsi sulla Sicilia, meno probabili sul lato ionico, rovesci isolati sul settore occidentale della Sardegna, qualche pioggia al Sud, in particolare in Campania e nel sud della Calabria. Temperature in contenuto calo al Nord. Venti di Maestrale in rinforzo sui mari attorno alle isole.

Nel fine settimana che segna la fine di gennaio e l'inizio di febbraio breve tregua dalle piogge solo domenica: la tendenza meteo

Sabato 31 cielo molto nuvoloso sulle estreme regioni meridionali e sulle isole, dove, nel corso della giornata, saranno possibili alcuni rovesci, più probabili nell’ovest della Sicilia, sulla Sardegna sudoccidentale e sulla Calabria tirrenica. Venti da tesi a forti di Maestrale sul mare di Sardegna, sui canali di Sicilia e di Sardegna. Temperature stabili o in leggero calo.

Domenica, primo giorno di febbraio, un temporaneo rialzo della pressione atmosferica dovrebbe favorire una breve fase di tempo più stabile, salvo piogge residue sul lato tirrenico della Sicilia.