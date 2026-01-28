Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate

Nel corso del fine settimana proseguirà il transito di perturbazioni nel Mediterraneo e su parte dell’Italia, dirette verso le nostre Isole e il Sud, con un marginale coinvolgimento delle regioni centrali. Al Nord non sono previste precipitazioni di rilievo, ma non mancherà della nuvolosità soprattutto sabato 31.

Proprio nella giornata di sabato rovesci e temporali anche forti investiranno la Sardegna, la Sicilia ed il Sud; domenica 1 febbraio le piogge e rovesci continueranno all’estremo Sud e nel settore nord della Sicilia nella prima parte della giornata.

Possibile formazione di un vortice ciclonico nel fine settimana: rischio mareggiate e criticità sulle Isole

La perturbazione è anche stavolta associata ad un’intensa ventilazione, che sabato colpirà a inizio giornata le Isole con venti di burrasca occidentali, ma che rapidamente nelle ore centrali della giornata potrebbe ulteriormente intensificarsi con la possibile formazione di un vortice ciclonico nel canale di Sardegna e in rapido spostamento verso la Sicilia tirrenica e poi, entro le prime ore di domenica, nel Canale di Sicilia, dando luogo al suo passaggio a mareggiate e a nuove criticità.

L’evoluzione descritta andrà confermata, vi invitiamo dunque a seguire i nostri aggiornamenti e a fare riferimento alle eventuali allerte ufficiali emesse dalla Protezione Civile.