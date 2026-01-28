FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e m...

Meteo: vortice ciclonico nel weekend? Rischio di forti piogge e mareggiate

Nel fine settimana il maltempo insiste sulle Isole e al Sud con forti venti e un possibile vortice ciclonico. Rischio criticità e mareggiate.
Tendenza28 Gennaio 2026 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it
Tendenza28 Gennaio 2026 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it

Nel corso del fine settimana proseguirà il transito di perturbazioni nel Mediterraneo e su parte dell’Italia, dirette verso le nostre Isole e il Sud, con un marginale coinvolgimento delle regioni centrali. Al Nord non sono previste precipitazioni di rilievo, ma non mancherà della nuvolosità soprattutto sabato 31.

Proprio nella giornata di sabato rovesci e temporali anche forti investiranno la Sardegna, la Sicilia ed il Sud; domenica 1 febbraio le piogge e rovesci continueranno all’estremo Sud e nel settore nord della Sicilia nella prima parte della giornata.

Possibile formazione di un vortice ciclonico nel fine settimana: rischio mareggiate e criticità sulle Isole

La perturbazione è anche stavolta associata ad un’intensa ventilazione, che sabato colpirà a inizio giornata le Isole con venti di burrasca occidentali, ma che rapidamente nelle ore centrali della giornata potrebbe ulteriormente intensificarsi con la possibile formazione di un vortice ciclonico nel canale di Sardegna e in rapido spostamento verso la Sicilia tirrenica e poi, entro le prime ore di domenica, nel Canale di Sicilia, dando luogo al suo passaggio a mareggiate e a nuove criticità.

L’evoluzione descritta andrà confermata, vi invitiamo dunque a seguire i nostri aggiornamenti e a fare riferimento alle eventuali allerte ufficiali emesse dalla Protezione Civile.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
    Tendenza27 Gennaio 2026

    Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio

    La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana conferma l'insistenza delle perturbazioni atlantiche sull'Italia con piogge e forti venti.
  • Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
    Tendenza26 Gennaio 2026

    Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza

    Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
  • Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
    Tendenza25 Gennaio 2026

    Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio

    Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
  • Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
    Tendenza24 Gennaio 2026

    Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio

    Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
Tendenza27 Gennaio 2026
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana conferma l'insistenza delle perturbazioni atlantiche sull'Italia con piogge e forti venti.
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 28 Gennaio ore 15:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154