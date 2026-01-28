Meteo: piogge, forti venti e nevicate abbondanti! Le zone a rischio

Nel corso della settimana il tempo rimarrà in generale perturbato, con un “treno” di perturbazioni atlantiche che, in rapida successione, attraverseranno l’Italia, portando anche locali nubifragi, abbondanti nevicate sulle Alpi, venti molto forti e, di conseguenza, anche violente mareggiate su alcuni tratti di costa.

La prima di queste perturbazioni (la numero 11 del mese) passerà sul nostro Paese nel corso della giornata odierna (mercoledì 28) e porterà maltempo diffuso, con possibili criticità soprattutto in Liguria, regioni tirreniche, Veneto e Friuli Venezia Giulia, perché in queste regioni sono infatti attesi dai 50 ai 100 millimetri di pioggia, con accumuli localmente anche superiori, mentre sui rilievi del Nord sopra i 1200-1400 metri si attendono abbondanti nevicate, tali da portare fino a 40-50 cm di neve fresca.

Entro la fine della settimana sono attese poi altre quattro perturbazioni, che porteranno maltempo soprattutto al Centro-Sud e Isole, mentre il Nord verrà sostanzialmente risparmiato. Dal punto di vista termico non è attesa alcuna irruzione di aria fredda, per cui le temperature resteranno prossime alla norma o leggermente al di sopra. Data la complessa e delicata evoluzione del tempo nei prossimi giorni, vi consigliamo di monitorare con attenzione le allerte della Protezione Civile e di restare aggiornati con noi per conferme e ulteriori dettagli.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 28 gennaio)

Molte nubi ovunque. Al mattino piogge diffuse, da Nord a Sud, praticamente in tutta Italia, con neve su Alpi e Appennino Ligure oltre 500-1000 metri. Nel pomeriggio ancora piogge sparse su Lombardia, Alto Piemonte, Valle d’Aosta, Venezie, regioni tirreniche, zone interne del Centro-Sud, Salento e Sardegna; nuove nevicate sulle zone alpine oltre 800-1200 metri.

Venti di burrasca, a tratti anche tempestosi, su tutti i mari, che risulteranno in generale agitati o molto agitati, con mareggiate possibili soprattutto lungo le coste tirreniche e della Sardegna Occidentale. Temperature massime in calo al Nordovest e in gran parte del Sud, stazionarie o in leggero aumento altrove.

Le previsioni meteo per giovedì 29 gennaio

Graduali schiarite al Nord-Ovest, Bassa Toscana, Lazio e Umbria. Nel resto del Paese cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni sparse più probabili su Lombardia nord-orientale, Trentino Alto Adige, nord del Veneto e del Friuli (nevose oltre 800-1000 m), alta Toscana, regioni meridionali e Sicilia.

Venti di burrasca, ma con raffiche fino a tempestose, tra Sardegna, Tirreno centro-meridionale, Sicilia e Ionio meridionale dove i mari resteranno agitati o molto agitati, con rischio mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in diminuzione al Centro-Sud, in rialzo al Nord.