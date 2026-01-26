Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza

Le correnti atlantiche perturbate continueranno a dominare in pieno la scena meteorologica italiana, e non solo, per tutta questa settimana. Si tratterà di aria temperata e molto umida oceanica, in seno alla quale si muoveranno numerose perturbazioni, cariche di precipitazioni. Ci attende, dunque, una fine di gennaio estremamente dinamica e turbolenta, a tratti molto piovosa e ventosa. Tuttavia l’evoluzione per la seconda parte della settimana mostra ancora molti margini di incertezza e al momento non è possibile fornire previsioni dettagliate. I modelli mostrano ancora una estrema instabilità da un aggiornamento ad un altro, con la conseguenza che le previsioni subiscono continue variazioni.

Nella giornata di giovedì 29 una nuova veloce perturbazione (la n. 12 di gennaio) dovrebbe attraversare rapidamente le regioni del Centro-Sud, lambendo appena l’Emilia Romagna. Il resto del Nord Italia, secondo l’attuale tendenza, dovrebbe essere saltato dal peggioramento. Sull’Appennino centrale la neve dovrebbe cadere mediamente oltre gli 800-1200 metri, a quote più alte sui rilievi del Sud e delle due Isole maggiori.

La perturbazione sarà accompagnata da un generale e notevole rinforzo del vento; in particolare, si potranno toccare raffiche burrascose da ovest-nordovest fino a 80-90 km/h localmente anche 100 su Sardegna orientale, Tirreno, Canale di Sicilia, Calabria e coste meridionali della Campania con forti mareggiate sulle coste del basso Tirreno. La perturbazione dovrebbe abbandonare l’Italia centro-meridionale già in serata.

Ultimi giorni di gennaio e inizio di febbraio avvolti dall'incertezza: la tendenza meteo

La previsione per la giornata di venerdì 30 e poi per il fine settimana è al momento estremamente incerta, non è escluso che altri sistemi nuvolosi instabili possano raggiungere l’Italia: seguiranno aggiornamenti. Dal punto di vista termico, invece, nessuna irruzione fredda in vista da qui a fine mese, stante il tipo di circolazione atmosferica attesa sull’Europa centro-meridionale.

Le temperature si manterranno prossime alla norma al Nord, leggermente sopra sulle regioni centro-meridionali. Un gelo artico dovrebbe invece coinvolgere la Scandinavia e l’Europa orientale con temperature che anche di giorno si manterranno abbondantemente sotto lo zero. Attese temperature anche di -10/-15 °C durante le ore centrali del giorno e minime notturne fino a -20°C.