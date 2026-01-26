FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La ten...

Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza

Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Tendenza26 Gennaio 2026 - ore 11:48 - Redatto da Meteo.it
Tendenza26 Gennaio 2026 - ore 11:48 - Redatto da Meteo.it

Le correnti atlantiche perturbate continueranno a dominare in pieno la scena meteorologica italiana, e non solo, per tutta questa settimana. Si tratterà di aria temperata e molto umida oceanica, in seno alla quale si muoveranno numerose perturbazioni, cariche di precipitazioni. Ci attende, dunque, una fine di gennaio estremamente dinamica e turbolenta, a tratti molto piovosa e ventosa. Tuttavia l’evoluzione per la seconda parte della settimana mostra ancora molti margini di incertezza e al momento non è possibile fornire previsioni dettagliate. I modelli mostrano ancora una estrema instabilità da un aggiornamento ad un altro, con la conseguenza che le previsioni subiscono continue variazioni.

Nella giornata di giovedì 29 una nuova veloce perturbazione (la n. 12 di gennaio) dovrebbe attraversare rapidamente le regioni del Centro-Sud, lambendo appena l’Emilia Romagna. Il resto del Nord Italia, secondo l’attuale tendenza, dovrebbe essere saltato dal peggioramento. Sull’Appennino centrale la neve dovrebbe cadere mediamente oltre gli 800-1200 metri, a quote più alte sui rilievi del Sud e delle due Isole maggiori.

La perturbazione sarà accompagnata da un generale e notevole rinforzo del vento; in particolare, si potranno toccare raffiche burrascose da ovest-nordovest fino a 80-90 km/h localmente anche 100 su Sardegna orientale, Tirreno, Canale di Sicilia, Calabria e coste meridionali della Campania con forti mareggiate sulle coste del basso Tirreno. La perturbazione dovrebbe abbandonare l’Italia centro-meridionale già in serata.

Ultimi giorni di gennaio e inizio di febbraio avvolti dall'incertezza: la tendenza meteo

La previsione per la giornata di venerdì 30 e poi per il fine settimana è al momento estremamente incerta, non è escluso che altri sistemi nuvolosi instabili possano raggiungere l’Italia: seguiranno aggiornamenti. Dal punto di vista termico, invece, nessuna irruzione fredda in vista da qui a fine mese, stante il tipo di circolazione atmosferica attesa sull’Europa centro-meridionale.

Le temperature si manterranno prossime alla norma al Nord, leggermente sopra sulle regioni centro-meridionali. Un gelo artico dovrebbe invece coinvolgere la Scandinavia e l’Europa orientale con temperature che anche di giorno si manterranno abbondantemente sotto lo zero. Attese temperature anche di -10/-15 °C durante le ore centrali del giorno e minime notturne fino a -20°C.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
    Tendenza25 Gennaio 2026

    Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio

    Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
  • Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
    Tendenza24 Gennaio 2026

    Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio

    Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
  • Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
    Tendenza23 Gennaio 2026

    Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza

    Gennaio si chiuderà con nuove fasi perturbate, altre piogge e nevicate anche a quote basse al Nord. La tendenza meteo dal 26 gennaio
  • Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza
    Tendenza22 Gennaio 2026

    Meteo, 25-26 gennaio con pioggia, vento e neve: la tendenza

    Da domenica 25 gennaio nuove fasi di maltempo sull'Italia: attese piogge, rovesci e neve sui rilievi. Temperature vicine alla norma. La tendenza meteo
Ultime newsVedi tutte
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Tendenza24 Gennaio 2026
Meteo, maltempo intenso e tanta neve in vista: la tendenza da martedì 27 gennaio
Settimana prossima l'Italia sarà nel mirino di diverse perturbazioni: porteranno vento molto forte, maltempo localmente intenso e tanta neve.
Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
Tendenza23 Gennaio 2026
Meteo, dal 26 gennaio via vai di perturbazioni: la tendenza
Gennaio si chiuderà con nuove fasi perturbate, altre piogge e nevicate anche a quote basse al Nord. La tendenza meteo dal 26 gennaio
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 26 Gennaio ore 13:25

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154