Meteo: tempesta Kristin in azione! Maltempo anche nelle prossime ore

La perturbazione n.11 di gennaio, nominata 'Kristin', porta forte maltempo nelle prossime ore con piogge intense, venti burrascosi e neve copiosa
Previsione28 Gennaio 2026 - ore 11:48 - Redatto da Meteo.it
L’intensa perturbazione (la numero 11 di gennaio, nominata 'Kristin' dall’Istituto Portoghese del Mare e dell'Atmosfera), che sta attraversando la nostra Penisola, anche nelle prossime ore porterà diffuso maltempo, con piogge che potrebbero risultare anche intense, specie in Liguria, Venezie e regioni tirreniche, abbondanti nevicate sui rilievi del Nord, venti di burrasca su gran parte dei nostri mari e pericolo di forti mareggiate lungo diversi tratti di costa, specie nei versanti occidentali del Paese.

Altro maltempo è atteso nei prossimi giorni, soprattutto al Centro-Sud e Isole, per il continuo via vai di perturbazioni che, provenienti dall’Atlantico, attraverseranno in rapida sequenza la nostra Penisola: entro il fine settimana passeranno sull’Italia altre quattro perturbazioni e in diverse zone gli accumuli totali di pioggia si aggireranno attorno agli 80-100 mm, con possibili picchi fino a 150 mm e oltre soprattutto sul basso versante tirrenico. Dal punto di vista delle temperature invece non sono attese grandi sorprese: tra alti e bassi continueranno infatti a oscillare attorno ai valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per giovedì 29 gennaio

Graduali schiarite al Nord-Ovest. In generale nuvoloso o molto nuvoloso sul resto d’Italia: nel corso del giorno piogge sparse su Venezie, Emilia Occidentale, Toscana, Abruzzo, Molise e regioni meridionali; neve sulle Alpi Orientali oltre 600-900 metri e sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1000-1200 metri.

Venti di burrasca, con raffiche di tempesta, su Basso Tirreno e Isole Maggiori, con rischio mareggiate sulle coste esposte. Temperature minime quasi dappertutto in calo; massime in rialzo al Nordovest, stazionarie o in lieve calo altrove.

Le previsioni meteo per venerdì 30 gennaio

Nuvole ovunque, ma in generale alternate a qualche temporanea schiarita. Nel corso del giorno piogge isolate su Toscana, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve fino a quote molto basse in Valle d’Aosta.

Al mattino qualche nebbia sulla Pianura Padana. Temperature minime in ulteriore diffuso calo; massime con poche variazioni.

