Maltempo Toscana: 27.000 fulmini in 12 ore, alberi caduti e allagamenti

Anche la Toscana nelle ultime ore ha dovuto fare i conti con la violenta ondata di maltempo che ha fatto registrare danni e disagi in diverse zone d'Italia. Nel giro di pochissimo tempo si sono registrati 27 mila fulmini, ma anche fenomeni temporaleschi intensi che hanno causato anche la caudata di alberi. Ecco la situazione.

Maltempo Toscana, le ultime news

Clima instabile e variabile in buona parte del Centro-Nord in Italia per il passaggio della prima perturbazione del mese di luglio che nelle ultime ore ha fatto registrare piogge e temporali intensi in diverse regioni. Tra le più colpite c'è anche la Toscana dove una fortissima ondata di maltempo ha interessato le zone di Firenze, Prato e Arezzo dove sono caduti circa 4.000 fulmini. Non solo, nelle aree di Gambassi Terme e Montespertoli sono caduti rispettivamente 61mm e 60 mm di pioggia in poco più di un’ora.

Toscana, meteo: fulmini, frane e smottamenti. La situazione

L'ondata di maltempo è stata talmente forte ed intensa da far registrare quasi 27.000 fulmini sulla Toscana e le zone adiacenti come comunicato dal Dipartimento della Protezione Civile Regionale. Da segnalare anche un nubifragio con oltre 60 mm di pioggia caduti in un'ora nella nella zona di San Gimignano.

Il maltempo che ha interessato la regione Toscana nella giornata di domenica 6 luglio 2025 con temporali e grandinate ha fatto registrare anche una serie di danni e disagi. Nel dettaglio lungo le strade nella zona di Empoli e della Valdelsa sono cadute diverse piante, ma si segnalano anche frane e smottamenti.