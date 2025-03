Milano, è caos treni per guasto tecnico: ritardi fino a un'ora

Mattinata difficile per i viaggiatori quella di martedì a Milano, dove un guasto alla rete ferroviaria ha causato pesanti disagi. Attorno alle 8.35, un problema tecnico nel nodo di Milano Centrale ha rallentato la circolazione, con ripercussioni a catena sulle linee regionali, Intercity e Alta Velocità.

Caos treni a Milano: martedì nero per i pendolari, ritardi fino a 60 minuti sui treni

Secondo RFI, i treni ad alta velocità, in alcuni casi dirottati su linee convenzionali, hanno registrato ritardi fino a 60 minuti, mentre i convogli Intercity e regionali hanno accumulato ritardi fino a 30 minuti. La situazione ha iniziato a migliorare dopo le 10.30, anche se negli scali come Porta Garibaldi permanevano ritardi su tratte per Varese, Lodi e Novara.

Il disservizio è stato causato dalla sospensione temporanea degli impianti di gestione della circolazione, durata circa mezz'ora e poi risolta. RFI ha escluso qualsiasi legame con i presunti sabotaggi denunciati dal gruppo FS lo scorso gennaio.

Disagi ferroviari in tutta Italia, dalla Toscana alla Basilicata

Non solo Milano: la mattinata è stata complicata per i pendolari anche in altre regioni, con problemi sulle linee ferroviarie dalla Toscana alla Basilicata.

Sulla linea Firenze - Borgo San Lorenzo - Faenza, la circolazione è stata sospesa tra San Piero a Sieve e Faenza a causa dei danni provocati dal maltempo, con attivazione di bus sostitutivi. Stesso scenario sulla Firenze - Livorno, dove il traffico ferroviario è stato interrotto tra Renai e Samminiatello.

In Basilicata, stop ai treni tra Tito e Potenza per verifiche tecniche dopo una scossa di terremoto registrata in mattinata. Secondo Trenitalia, i treni Intercity e Regionali potrebbero subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Mercoledì altra giornata nera per i trasporti: è previsto lo Sciopero Nazionale

Mercoledì 19 marzo si prospetta un'altra giornata complicata per i pendolari: è previsto uno sciopero nazionale del personale ferroviario indetto dai sindacati Orsa, Ugl e Fast, con stop ai treni dalle 9 alle 17. Disagi per i pendolari anche per venerdì 21 marzo, quando lo sciopero del trasporto pubblico locale metterà a rischio metropolitane, autobus e tram.