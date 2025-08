Viabilità agosto: giorni e orari da bollino rosso su strade e autostrade

Agosto è il mese delle vacanze per eccellenza, ma per evitare di rovinarsi le ferie già durante il viaggio di andata, sarebbe opportuno evitare di partire nei giorni e orari più critici. Ecco quali sono quelli da bollino rosso (e nero) su strade e autostrade italiane.

Esodo estivo 2025: in quali giorni d'agosto evitare le partenze

Esodo e controesodo metteranno, come ogni anno, a dura prova gli automobilisti italiani che sceglieranno il mese di agosto per trascorrere qualche giorno nelle località di villeggiatura.

Si inizia subito con il primo fine settimana, quello che tipicamente rappresenta uno dei momenti più critici per la viabilità: l’inizio del mese coincide infatti con la partenza per le vacanze di ampie fasce della popolazione. La cosiddetta “maxi-partenza” è attesa per sabato 2, con un traffico particolarmente intenso fin dalle prime ore del mattino.

Dalle 7 alle 13 è previsto il bollino nero, seguito da una situazione ancora molto critica (bollino rosso) fino alle 19, con la rete autostradale congestionata in direzione delle principali mete turistiche. In serata, tra le 19 e le 21, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni di viabilità (bollino arancione). La situazione di traffico intenso continuerà anche nella mattinata di domenica 3 agosto, e interesserà sia i flussi in uscita dalle città sia quelli di rientro, che si concentreranno soprattutto nella fascia pomeridiana.

Il weekend più impegnativo dell’estate 2025 sarà quello compreso tra l’8 e il 10 agosto. Venerdì 8 agosto si prospetta come una giornata particolarmente difficile, con traffico intenso (bollino rosso) previsto dalle 7 del mattino fino alle 21 di sera. Sabato 9 agosto sarà ancora più complesso: si attende una giornata da bolino nero sulle strade dalla mattina fino al tardo pomeriggio, mentre nelle ore serali, pur registrando un parziale miglioramento, il traffico resterà comunque su livelli da bollino rosso. Domenica 10 il flusso veicolare rimarrà critico nelle prime ore del giorno, per poi attenuarsi progressivamente nel corso del pomeriggio.

Ferragosto, che quest'anno cade di venerdì, pur essendo tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta, non non dovrebbe vedere grandi criticità sulla rete autostradale principale: la giornata è infatti classificata come “verde” per la viabilità nazionale, poiché la maggior parte dei vacanzieri sarà già partita nei giorni precedenti. Si prevede invece traffico molto intenso a livello locale in direzione delle mete di giornata come mare, montagna e parchi, con possibili rallentamenti sulle strade secondarie e nei pressi delle località turistiche e dei litorali.

I giorni più critici saranno sabato 16 agosto, con bollino rosso nella mattinata per le partenze e per i rientri, e domenica 17 agosto, giornata da bollino rosso dalle 7 alle 19. La stessa situazione è attesa anche per lunedì 18 agosto, con traffico intenso e criticità nelle ore mattutine.

I due fine settimana successivi saranno interessati da possibili criticità soprattutto nelle mattinate del sabato e nelle giornate di domenica 24 e 31 agosto.

Stop ai mezzi pesanti ad agosto, quando scatta il divieto di circolazione?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto alcune limitazioni alla circolazione mezzi pesanti per il mese di agosto 2025.

Il divieto riguarda tutti i veicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 7,5 tonnellate, ed è attivo nei fine settimana e nei giorni critici di agosto.

Per agevolare i flussi turistici e aumentare la sicurezza stradale, i mezzi pesanti non potranno circolare sulle principali arterie extraurbane e autostradali italiane nei seguenti giorni: