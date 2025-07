Meteo: domenica 3 agosto ancora temporali, poi più stabile. Ritorna il caldo africano?

La prima perturbazione di agosto, giunta fra venerdì 1 e sabato 2 sul Nord Italia, domenica 3 lambirà con la sua coda la penisola interessando soprattutto le regioni centrali e la Puglia, dove si attendono alcuni rovesci o temporali nel corso della giornata. Nel resto d’Italia il tempo sarà più stabile, anche se non si possono escludere brevi rovesci pomeridiani per lo più sulle Alpi orientali e l’Appennino settentrionale. In questo contesto le temperature risaliranno al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, restando in generale sotto la media, eccetto alcune aree sui settori tirrenici e ionici dove sarà un po’ più caldo e i valori pomeridiani potranno superare i 30 gradi.

Seguirà una giornata di lunedì 4 prevalentemente stabile, salvo alcuni annuvolamenti di passaggio e ancora qualche breve rovescio pomeridiano sulle Alpi orientali, sempre sotto il dominio delle correnti mediamente nord-occidentali che garantiranno un clima non particolarmente caldo. Martedì 5 il Nord e il settore del medio Adriatico potrebbero essere lambiti dalla parte marginale di una perturbazione in transito sull’Europa centrale e diretta verso i Balcani, ma la cui traiettoria risulta tuttora alquanto incerta.

A seconda di quanto riuscirà a penetrare nel nostro territorio, questa perturbazione causerà un’altra temporanea flessione più o meno pronunciata delle temperature nelle regioni coinvolte. Naturalmente nel resto del Paese dominerà il sole con temperature in crescita e diffusamente sopra i 30 gradi.

Al di là di questo episodio, ancora da valutare e da confermare o meno, le simulazioni modellistiche sembrano d’accordo su un proseguimento della prossima settimana all’insegna del tempo stabile con temperature in generale crescita, grazie al graduale rinforzo dell’alta pressione.

Nel weekend del 9-10 agosto torna il caldo africano? La tendenza meteo

Verso il successivo weekend, quello del 9-10 agosto, potrebbe addirittura farsi strada il promontorio anticiclonico nordafricano con conseguente sensibile intensificazione del caldo.

In prospettiva, dunque, alle soglie della settimana di Ferragosto, potremmo andare incontro alla quarta ondata di calore della stagione con temperature che potranno avvicinarsi ai 40 gradi. Tuttavia, per confermare questa tendenza è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti.