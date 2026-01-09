Maltempo con neve e venti di tempesta: raffiche a 100 all'ora! Le previsioni dal 9 gennaio

Una perturbazione, la numero 4 di gennaio, influenzerà le condizioni meteo sull’Italia tra oggi e il weekend portando altro maltempo al Centro-Sud e nelle Isole, con piogge in molte regioni e nevicate che potrebbero raggiungere anche quote basse. Il Nord Italia verrà invece sostanzialmente saltato dalle precipitazioni, con appena qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine e in Valle d’Aosta.

Le prossime saranno anche giornate molto ventose al Centro-Sud e nelle Isole, con venti burrascosi e raffiche di tempesta che potranno anche superare i 100 km orari. In particolare, venerdì assisteremo all'attivazione di intensi ma miti venti occidentali, che faranno temporaneamente risalire le temperature, mentre sabato sulla Penisola soffieranno forti e freddi venti settentrionali che contribuiranno a un nuovo diffuso calo termico.

Le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio

Venerdì nuvole in tutta Italia, ma con qualche schiarita sulle pianure del Nord al pomeriggio. Nel coso del giorno deboli nevicate sulle Alpi e in Valle d’Aosta, a tratti fino a fondovalle. Piogge sparse e intermittenti su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e Sardegna. Nel corso della notte quota neve in abbassamento sull’Appennino centro-settentrionale poco sotto i 1000 metri.

Venti occidentali, fino a burrascosi al Centro-Sud e sulle Isole, con raffiche di tempesta (fino a 100 Km/h e oltre) tra il basso Ligure e l’alto Tirreno, sulla Sardegna e in prossimità della dorsale appenninica. Fino ad agitati i mari di ponente, con rischio mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile rialzo al Centro-Sud, dove si spingeranno oltre i 15 gradi, clima sempre freddo in val padana.

Le previsioni meteo per sabato 10 gennaio

Prevalenza di sole al Nord, salvo nubi passeggere in transito e addensamenti lungo il crinale alpino di confine, con alcune deboli nevicate in alta Valle d’Aosta. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove con precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporali sul versante tirrenico e sulla Sardegna.

Quota neve in calo: fino a 500-800 metri al Centro, fino a 700-800 metri nell’entroterra sardo, fino a 800-1100 metri sull’Appennino meridionale, oltre 1200-1300 metri sui rilievi della Sicilia settentrionale.

Venti fino a tempestosi di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche ben oltre i 100 Km/h. Agitati o molto agitati i mari di ponente e lo Ionio, con mareggiate lungo le coste esposte. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione, gelate diffuse all’alba in val padana. Massime in lieve rialzo in gran parte del Nord (ma comunque non oltre 5-6 gradi a bassa quota), ad eccezione delle zone alpine; in calo nel resto d’Italia.