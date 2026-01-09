FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Maltempo con neve e venti di tempesta: raffiche a 100 all'ora! Le...

Maltempo con neve e venti di tempesta: raffiche a 100 all'ora! Le previsioni dal 9 gennaio

Nuova ondata di maltempo sull'Italia: piogge in molte regioni e neve a bassa quota. Attenzione anche al vento con raffiche oltre i 100 km orari.
Previsione9 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it

Una perturbazione, la numero 4 di gennaio, influenzerà le condizioni meteo sull’Italia tra oggi e il weekend portando altro maltempo al Centro-Sud e nelle Isole, con piogge in molte regioni e nevicate che potrebbero raggiungere anche quote basse. Il Nord Italia verrà invece sostanzialmente saltato dalle precipitazioni, con appena qualche debole nevicata sulle zone alpine di confine e in Valle d’Aosta.

Le prossime saranno anche giornate molto ventose al Centro-Sud e nelle Isole, con venti burrascosi e raffiche di tempesta che potranno anche superare i 100 km orari. In particolare, venerdì assisteremo all'attivazione di intensi ma miti venti occidentali, che faranno temporaneamente risalire le temperature, mentre sabato sulla Penisola soffieranno forti e freddi venti settentrionali che contribuiranno a un nuovo diffuso calo termico.

Le previsioni meteo per venerdì 9 gennaio

Venerdì nuvole in tutta Italia, ma con qualche schiarita sulle pianure del Nord al pomeriggio. Nel coso del giorno deboli nevicate sulle Alpi e in Valle d’Aosta, a tratti fino a fondovalle. Piogge sparse e intermittenti su Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo occidentale, Campania, Calabria tirrenica, Sicilia occidentale e Sardegna. Nel corso della notte quota neve in abbassamento sull’Appennino centro-settentrionale poco sotto i 1000 metri.

Venti occidentali, fino a burrascosi al Centro-Sud e sulle Isole, con raffiche di tempesta (fino a 100 Km/h e oltre) tra il basso Ligure e l’alto Tirreno, sulla Sardegna e in prossimità della dorsale appenninica. Fino ad agitati i mari di ponente, con rischio mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile rialzo al Centro-Sud, dove si spingeranno oltre i 15 gradi, clima sempre freddo in val padana.

Le previsioni meteo per sabato 10 gennaio

Prevalenza di sole al Nord, salvo nubi passeggere in transito e addensamenti lungo il crinale alpino di confine, con alcune deboli nevicate in alta Valle d’Aosta. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso altrove con precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporali sul versante tirrenico e sulla Sardegna.
Quota neve in calo: fino a 500-800 metri al Centro, fino a 700-800 metri nell’entroterra sardo, fino a 800-1100 metri sull’Appennino meridionale, oltre 1200-1300 metri sui rilievi della Sicilia settentrionale.

Venti fino a tempestosi di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche ben oltre i 100 Km/h. Agitati o molto agitati i mari di ponente e lo Ionio, con mareggiate lungo le coste esposte. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione, gelate diffuse all’alba in val padana. Massime in lieve rialzo in gran parte del Nord (ma comunque non oltre 5-6 gradi a bassa quota), ad eccezione delle zone alpine; in calo nel resto d’Italia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previsioni da sabato 10 gennaio
    Previsione9 Gennaio 2026

    Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previsioni da sabato 10 gennaio

    Weekend di maltempo per l'Italia: pioggia in molte regioni, neve e freddo intenso. Attesi anche venti tempestosi con raffiche oltre i 100 km/h!
  • Meteo, venerdì 9 gennaio con maltempo e vento forte: nel mirino il Centro-Sud
    Previsione9 Gennaio 2026

    Meteo, venerdì 9 gennaio con maltempo e vento forte: nel mirino il Centro-Sud

    Nuova perturbazione sull'Italia: tra oggi e domani porterà nuove piogge e nevicate, attenzione anche al vento. Le previsioni meteo nei dettagli.
  • Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: le zone a rischio maltempo da venerdì 9 gennaio
    Previsione8 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: le zone a rischio maltempo da venerdì 9 gennaio

    Nuove piogge e nevicate in vista, attenzione anche al vento forte: venerdì correnti occidentali più miti, sabato freddo di nuovo in aumento.
  • Meteo, correnti artiche sull'Italia: giovedì 8 gennaio freddo da Nord a Sud
    Previsione8 Gennaio 2026

    Meteo, correnti artiche sull'Italia: giovedì 8 gennaio freddo da Nord a Sud

    Freddo ancora intenso, con vento forte e maltempo in parte del Centro-Sud. Breve tregua venerdì, ma nel weekend l'inverno alza di nuovo la voce
Ultime newsVedi tutte
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Tendenza9 Gennaio 2026
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Gennaio ore 13:16

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154