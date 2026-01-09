Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previsioni da sabato 10 gennaio

Prosegue l’altalena termica sull’Italia centro-meridionale, mentre l’ondata di freddo per il momento non subisce apprezzabili variazioni al Nord, dove questa prima decade di gennaio, verrà ricordata come tra le più fredde almeno degli ultimi 10 anni. Dopo il temporaneo riscaldamento di queste ore al Centro-Sud, per l’afflusso di aria temporaneamente più mite e umida sud-occidentale che spinge i termometri fino ai 20 gradi, nella prossima notte è atteso l’ingresso di aria nuovamente più fredda.

Nel frattempo la perturbazione n.4 di gennaio completerà il suo passaggio sopra la Penisola e i mari prospicienti, dando luogo a una fase di maltempo, associata a piogge, nevicate a quote collinari, venti di tempesta e mareggiate sulle coste esposte. Domenica il tempo andrà miglioramento, ma un altro impulso molto freddo dai Balcani raggiungerà rapidamente le regioni adriatiche, per attraversare l’estremo Sud entro le prime di lunedì, favorendo una breve fase di neve a quote molto basse.

Ne conseguirà un ulteriore generale raffreddamento: tra sabato e lunedì l’ondata di freddo raggiungerà il suo culmine, coinvolgendo anche la Sicilia, rimasta finora decisamente più ai margini.

Le previsioni meteo per sabato 10 gennaio

Domani prevalenza di sole al Nord, salvo nubi passeggere in transito e addensamenti lungo il crinale alpino di confine, con alcune deboli nevicate in alta Valle d’Aosta. Cielo da nuvoloso a coperto altrove con precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporalisul versante tirrenico e sulla Sardegna. Quota neve in calo: fino a 500-800 metri al Centro e sulla Sardegna, fino a 800-1200 metri sull’Appennino meridionale, oltre 1200-1400 metri sui rilievi della Sicilia settentrionale. Entro sera rasserena su Toscana, Umbria e Lazio.

Venti fino a tempestosi di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche oltre i 100 km orari. Saranno agitati o molto agitati i mari di ponente e lo Ionio, con mareggiate lungo le coste esposte. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione, gelate diffuse all’alba in val padana. Massime in lieve rialzo in gran parte del Nord (ma comunque non oltre 5-6 gradi a bassa quota), a eccezione delle zone alpine; in calo nel resto d’Italia.

Le previsioni meteo per domenica 11 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, alta Calabria, est e sud della Sicilia e Sardegna tirrenica. Maggiore variabilità nelle restanti regioni, con tendenza a temporaneo peggioramento sul medio e basso Adriatico. Prime precipitazioni entro la fine della mattinata: quota neve in calo, fino in pianura nel pomeriggio e in serata su Marche, Abruzzo e Molise. Qualche fiocco di neve fino alla bassa collina tra il nord della Puglia, l’Irpinia e il nord della Basilicata. Fenomeni in attenuazione nella notte.

Temperature per lo più in diminuzione, con un calo più sensibile dal pomeriggio sulle regioni orientali. Gelate diffuse all’alba al Nord e sulle regioni peninsulari, anche intense in val padana e nelle aree interne del Centro. Venti settentrionali, moderati o tesi al Centro-Sud, fino a burrascosi tra Sardegna e Sicilia.