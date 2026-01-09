FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previ...

Meteo weekend: freddo intenso, neve e vento di tempesta. Le previsioni da sabato 10 gennaio

Weekend di maltempo per l'Italia: pioggia in molte regioni, neve e freddo intenso. Attesi anche venti tempestosi con raffiche oltre i 100 km/h!
Previsione9 Gennaio 2026 - ore 12:37 - Redatto da Meteo.it
Previsione9 Gennaio 2026 - ore 12:37 - Redatto da Meteo.it

Prosegue l’altalena termica sull’Italia centro-meridionale, mentre l’ondata di freddo per il momento non subisce apprezzabili variazioni al Nord, dove questa prima decade di gennaio, verrà ricordata come tra le più fredde almeno degli ultimi 10 anni. Dopo il temporaneo riscaldamento di queste ore al Centro-Sud, per l’afflusso di aria temporaneamente più mite e umida sud-occidentale che spinge i termometri fino ai 20 gradi, nella prossima notte è atteso l’ingresso di aria nuovamente più fredda.

Nel frattempo la perturbazione n.4 di gennaio completerà il suo passaggio sopra la Penisola e i mari prospicienti, dando luogo a una fase di maltempo, associata a piogge, nevicate a quote collinari, venti di tempesta e mareggiate sulle coste esposte. Domenica il tempo andrà miglioramento, ma un altro impulso molto freddo dai Balcani raggiungerà rapidamente le regioni adriatiche, per attraversare l’estremo Sud entro le prime di lunedì, favorendo una breve fase di neve a quote molto basse.
Ne conseguirà un ulteriore generale raffreddamento: tra sabato e lunedì l’ondata di freddo raggiungerà il suo culmine, coinvolgendo anche la Sicilia, rimasta finora decisamente più ai margini.

Le previsioni meteo per sabato 10 gennaio

Domani prevalenza di sole al Nord, salvo nubi passeggere in transito e addensamenti lungo il crinale alpino di confine, con alcune deboli nevicate in alta Valle d’Aosta. Cielo da nuvoloso a coperto altrove con precipitazioni sparse, anche sotto forma di temporalisul versante tirrenico e sulla Sardegna. Quota neve in calo: fino a 500-800 metri al Centro e sulla Sardegna, fino a 800-1200 metri sull’Appennino meridionale, oltre 1200-1400 metri sui rilievi della Sicilia settentrionale. Entro sera rasserena su Toscana, Umbria e Lazio.

Venti fino a tempestosi di Maestrale al Sud e sulle Isole, con raffiche oltre i 100 km orari. Saranno agitati o molto agitati i mari di ponente e lo Ionio, con mareggiate lungo le coste esposte. Temperature minime quasi dappertutto in diminuzione, gelate diffuse all’alba in val padana. Massime in lieve rialzo in gran parte del Nord (ma comunque non oltre 5-6 gradi a bassa quota), a eccezione delle zone alpine; in calo nel resto d’Italia.

Le previsioni meteo per domenica 11 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord e su Toscana, Umbria, Lazio, Campania, alta Calabria, est e sud della Sicilia e Sardegna tirrenica. Maggiore variabilità nelle restanti regioni, con tendenza a temporaneo peggioramento sul medio e basso Adriatico. Prime precipitazioni entro la fine della mattinata: quota neve in calo, fino in pianura nel pomeriggio e in serata su Marche, Abruzzo e Molise. Qualche fiocco di neve fino alla bassa collina tra il nord della Puglia, l’Irpinia e il nord della Basilicata. Fenomeni in attenuazione nella notte.

Temperature per lo più in diminuzione, con un calo più sensibile dal pomeriggio sulle regioni orientali. Gelate diffuse all’alba al Nord e sulle regioni peninsulari, anche intense in val padana e nelle aree interne del Centro. Venti settentrionali, moderati o tesi al Centro-Sud, fino a burrascosi tra Sardegna e Sicilia.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Maltempo con neve e venti di tempesta: raffiche a 100 all'ora! Le previsioni dal 9 gennaio
    Previsione9 Gennaio 2026

    Maltempo con neve e venti di tempesta: raffiche a 100 all'ora! Le previsioni dal 9 gennaio

    Nuova ondata di maltempo sull'Italia: piogge in molte regioni e neve a bassa quota. Attenzione anche al vento con raffiche oltre i 100 km orari.
  • Meteo, venerdì 9 gennaio con maltempo e vento forte: nel mirino il Centro-Sud
    Previsione9 Gennaio 2026

    Meteo, venerdì 9 gennaio con maltempo e vento forte: nel mirino il Centro-Sud

    Nuova perturbazione sull'Italia: tra oggi e domani porterà nuove piogge e nevicate, attenzione anche al vento. Le previsioni meteo nei dettagli.
  • Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: le zone a rischio maltempo da venerdì 9 gennaio
    Previsione8 Gennaio 2026

    Meteo, nuova perturbazione in arrivo domani: le zone a rischio maltempo da venerdì 9 gennaio

    Nuove piogge e nevicate in vista, attenzione anche al vento forte: venerdì correnti occidentali più miti, sabato freddo di nuovo in aumento.
  • Meteo, correnti artiche sull'Italia: giovedì 8 gennaio freddo da Nord a Sud
    Previsione8 Gennaio 2026

    Meteo, correnti artiche sull'Italia: giovedì 8 gennaio freddo da Nord a Sud

    Freddo ancora intenso, con vento forte e maltempo in parte del Centro-Sud. Breve tregua venerdì, ma nel weekend l'inverno alza di nuovo la voce
Ultime newsVedi tutte
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Tendenza9 Gennaio 2026
Meteo: settimana al via col freddo, poi temperature in rialzo. La tendenza da lunedì 12 gennaio
Lunedì freddo ancora intenso, poi arriveranno correnti più miti: temperature in rialzo, ma anche qualche pioggia. La tendenza meteo
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Tendenza8 Gennaio 2026
Meteo, domenica 11 gennaio con freddo intenso e neve a bassa quota: la tendenza
Si conferma un weekend movimentato dal punto di vista meteo, con vento forte e freddo intenso. Domenica la neve potrà arrivare fino a bassa quota
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Tendenza7 Gennaio 2026
Meteo, weekend ancora freddo e instabile: la tendenza
Nel weekend del 10-11 gennaio soffieranno forti venti settentrionali con ulteriore calo termico e aria fredda. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 09 Gennaio ore 13:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154