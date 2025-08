Meteo: inizio di settimana instabile e fresco al Sud. Da venerdì 8 nuova ondata di calore!

La perturbazione che in questo weekend sta attraversando le regioni centro settentrionali (la numero 1 del mese) all’inizio della prossima settimana raggiungerà, indebolita, il Sud Italia. Grazie ai venti da nordovest ancora relativamente freschi le temperature, almeno fino a martedì 5, si manterranno nella norma, o, nel caso del Sud, anche un poco al di sotto.

Nel dettaglio, lunedì 4 agosto avremo un tempo abbastanza soleggiato su tutte le regioni, con nuvolosità alta in aumento sulle regioni nordoccidentali e addensamenti sulle aree alpine centro orientali di confine. Brevi e isolati episodi di instabilità potranno interessare le regioni del Sud, in particolare Puglia, Basilicata, zone interne della Calabria. Venti di Maestrale al Sud e in Sicilia, localmente tesi nel canale di Sicilia. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo sulle regioni centro settentrionali.

Martedì sarà una giornata di sole su gran parte del Paese. Sulle estreme regioni meridionali locale formazione di nuvolosità cumuliforme, in particolare in Calabria e sul Salento, ma con bassa probabilità di piogge. Le temperature tenderanno ad aumentare. Ventoso per Maestrale in Puglia e sull’area dell’alto mar Ionio.

La tendenza per le giornate successive indica un consolidamento dell’alta pressione sull’Europa sudoccidentale e sull’Italia. Temperature in progressivo rialzo e, a partire da venerdì 8, probabile inizio di una nuova ondata di calore, la quarta dell'estate, che potrebbe accompagnarci anche nella settimana di Ferragosto.