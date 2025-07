Meteo, tornano i temporali tra venerdì 1 agosto e il weekend

Il mese di agosto inizierà con tempo stabile e condizioni estive al Centro-Sud, dove le temperature tenderanno ad aumentare, pur mantenendosi in generale poco inferiori alla media, insieme ad un indebolimento dei venti (residui rinforzi di Maestrale su Canale d’Otranto e ovest della Sardegna).

Nel corso della giornata di venerdì 1 agosto, al Nord osserveremo invece un generale aumento delle nuvole, con qualche rovescio e temporale inizialmente sulle Alpi, in estensione tra pomeriggio e sera a Veneto, Friuli, est Lombardia e alle zone pedemontane del Nord-Ovest, spingendosi su parte dell’Emilia e nel resto della Lombardia nella notte.

La tendenza meteo per il primo weekend di agosto

Quelli descritti saranno i primi effetti di una perturbazione in arrivo dal nord Atlantico, la numero 1 del mese di agosto, che in base ai dati attuali, darà luogo a un generale peggioramento sabato 2 agosto in gran parte del Nord, con diffusa instabilità e fenomeni localmente più intensi specie tra la Lombardia, il Nord-Est e l’Emilia, dove anche le temperature perderanno qualche grado.

Secondo le attuali proiezioni questo fronte domenica dovrebbe lasciare il Nord-Ovest e transitare rapidamente anche sulle regioni centrali, con una breve fase instabile nelle zone interne e adriatiche, per poi allontanarsi entro la notte successiva. All’inizio della prossima settimana poi il tempo dovrebbe ritornare diffusamente più stabile. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.