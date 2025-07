Meteo: luglio si chiude con tempo più soleggiato, ma non durerà molto. Le previsioni

Nella parte centrale della settimana, tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio, per l’Italia si conferma un miglioramento delle condizioni meteo, con tempo in prevalenza soleggiato e appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi. Anche le temperature risaliranno, senza tuttavia spingersi su valori eccessivi, per cui il caldo risulterà in generale normale per il periodo.

A partire da venerdì 1 agosto si profila poi un possibile peggioramento del tempo al Nord, per l’arrivo di una perturbazione (la numero 1 di agosto) destinata a rendere le condizioni meteo instabili e fresche nelle regioni settentrionali durante tutta l’ultima parte della settimana; al Centro-Sud invece resisterà quasi dappertutto il bel tempo, accompagnato anche da un aumento del caldo, che comunque in generale non risulterà intenso.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 luglio

Domani al mattino nuvole e qualche piovasco in Calabria; un po’ di nuvolosità, ma innocua, anche all’estremo Nord-Ovest e in Sicilia, tanto sole nel resto d’Italia.

Nel pomeriggio nuvole e isolati temporali su Liguria, Alpi e Appennino Settentrionale, con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Veneto ed Emilia; un po’ di nuvole e isolati rovesci o temporali anche su Appennino Centrale, Calabria, Sicilia Orientale e nord della Sardegna, tanto sole altrove.

Temperature massime in lieve calo al Nord, stazionarie o in leggero aumento nel resto d’Italia. Moderati venti di Maestrale al Sud e Isole.

Le previsioni meteo per giovedì 31 luglio

Giovedì un po’ di nuvolosità e qualche breve scroscio di pioggia su Alpi e Calabria; in prevalenza sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia, con qualche temporaneo aumento della nuvolosità solo su zone appenniniche e interno della Sicilia. Venti di Maestrale, da deboli a moderati, al Centro-Sud e nelle Isole. Temperature massime stazionarie o in leggero aumento.