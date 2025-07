Meteo, martedì instabile: piogge e temporali, clima insolitamente fresco

L’ultima perturbazione si sta oramai allontanando verso i Balcani, ma ha lasciato dietro di sé uno scenario meteo decisamente instabile che martedì 29 luglio favorirà ancora la formazione di numerosi temporali, specie nelle regioni adriatiche e al Sud. Le temperature intanto, pur essendo in rialzo al Nord e lungo il versante tirrenico della Penisola, rimarranno leggermente al di sotto della norma in gran parte d’Italia, con picchi oltre 30 gradi confinati all’estremo Sud e Isole.

Da mercoledì la situazione meteo diventerà più stabile: nella parte centrale della settimana ci attendono quindi giornate in prevalenza soleggiate, con isolati temporali pomeridiani per lo più confinati sulle zone montuose; anche le temperature saliranno, ma senza raggiungere valori eccessivi, per cui il caldo rimarrà sopportabile, in generale normale per il periodo.

Le previsioni meteo per martedì 29 luglio

Martedì in generale soleggiato al Nord-Ovest, sulle coste centrali tirreniche e in Sardegna. Nuvole sul resto d’Italia: nel corso del giorno rovesci e temporali bagneranno Venezie, regioni centrali adriatiche, Puglia, Basilicata, Appennino Campano, Calabria e nord della Sicilia.

Temperature massime in rialzo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, in ulteriore calo al Sud: valori quasi dappertutto compresi fra 24 e 32 gradi, al di sotto della norma in numerose località, specie al Centro-Nord. Venti moderati o forti di Tramontana o Maestrale al Centro-Sud e Isole. Mari quasi ovunque mossi o molto mossi; poco mossi solo il Mar Ligure e l’Alto Tirreno.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 luglio

Mercoledì tempo per lo più soleggiato, soprattutto in pianura al Nord e in generale lungo le aree costiere della nostra penisola. Sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nubi in aumento da metà giornata con lo sviluppo di locali rovesci o temporali.

Temperature in leggero aumento al Centro-Sud. Valori pomeridiani per lo più tra 26 e 30 gradi con punte di 31-32 in Calabria, Sicilia, Sardegna orientale e meridionale. Venti settentrionali in attenuazione, ma ancora moderati su Mare di Sardegna, Sicilia, Adriatico meridionale e Puglia. Mari: molto mossi il Canale di Sicilia, il Mare e Canale di Sardegna; moto ondoso in attenuazione altrove ma con mari ancora un po’ mossi al Sud; poco mossi i mari del Centro-Nord.