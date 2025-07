Meteo, domani maltempo in attenuazione ma insiste qualche pioggia: ecco dove

Dopo aver colpito duramente l’Italia nella giornata di lunedì 28 luglio, domani l’intensa perturbazione in transito tenderà ad allontanarsi verso est, in direzione dei Balcani. Dietro di sé, però, martedì lascerà ancora qualche pioggia su estremo Nord-Est, regioni centrali adriatiche e meridionali, e venti tesi settentrionali con mari mossi al Centro-Sud. Le temperature, anche se in risalita al Nord e versante tirrenico, si manterranno ancora al di sotto della norma in gran parte del Paese, soprattutto lungo il versante adriatico dove l’estate resterà in pausa; soltanto in Sardegna, Sicilia e Calabria si toccheranno e supereranno di poco i 30 gradi.

Da mercoledì la situazione meteorologica diventerà più tranquilla con giornate maggiormente stabili e soleggiate, anche se nelle ore pomeridiane rovesci e temporali tenderanno a formarsi sulle zone montuose alpine e lungo la dorsale appenninica. Le temperature torneranno a risalire su valori più estivi intorno ai 30 gradi ma senza la prospettiva di una nuova ondata di caldo.

Le previsioni meteo per martedì 29 luglio

Ampie schiarite al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche, Sardegna, Sicilia orientale e meridionale e dal pomeriggio anche in Emilia Romagna. Nubi sparse altrove accompagnate da locali piogge o temporali in Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale, Sud e Sicilia nord-orientale.

Temperature in rialzo al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche; in ulteriore calo su regioni adriatiche del Centro-Sud e Sicilia. Valori pomeridiani quasi ovunque sotto media e inferiori ai 30 gradi. Venti moderati o forti di Tramontana o Maestrale su alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari quasi ovunque mossi o molto mossi; poco mossi solo il mar Ligure e l’alto Tirreno.

Le previsioni meteo per mercoledì 30 luglio

Giornata per lo più soleggiata, soprattutto in pianura al Nord e in generale lungo le aree costiere della nostra penisola. Sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nubi in aumento da metà giornata con lo sviluppo di locali rovesci o temporali.

Temperature in leggero aumento al Centro-Sud. Valori pomeridiani per lo più tra 26 e 30 gradi con punte di 31-32 in Calabria, Sicilia, Sardegna orientale e meridionale. Venti settentrionali in attenuazione, ma ancora moderati su Mare di Sardegna, Sicilia, Adriatico meridionale e Puglia. Mari: molto mossi il Canale di Sicilia, il Mare e Canale di Sardegna; moto ondoso in attenuazione altrove ma con mari ancora un po’ mossi al Sud; poco mossi i mari del Centro-Nord.