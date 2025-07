Meteo, nuovi temporali in arrivo a inizio agosto: la tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo ci mostrano che, a cavallo del cambio di mese tra luglio e agosto, l’Italia continuerà a essere immersa in un flusso di correnti nord-occidentali in cui potrà inserirsi il passaggio di qualche nucleo instabile. Un punto fermo di questa configurazione è l’afflusso di masse d’aria temperate, non calde, che scongiureranno il rischio di altre ondate di calore dopo quella appena conclusasi.

Stando alle attuali proiezioni, le temperature dovrebbero restare nella norma o anche su valori leggermente sotto le medie almeno per buona parte della prima decade di agosto.

La tendenza meteo da giovedì 31 luglio

Giovedì, ultimo giorno di luglio, sarà una giornata prevalentemente soleggiata su gran parte d’Italia. Lo sviluppo di nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio lungo Alpi e Appennino sarà accompagnato da scarsi fenomeni o del tutto assenti.

Le temperature saranno stabili o in lieve aumento con massime pomeridiane comprese tra 27 e punte di 30-32 gradi. Nella ventilazione prevarrà ancora il Maestrale al Centro-Sud che soffierà fino a moderato su medio e basso Adriatico, alto Ionio, Puglia, Sicilia e nordovest della Sardegna.

Venerdì 1 agosto nessun cambiamento di rilievo per il Centro-Sud dove le temperature tenderanno leggermente ad aumentare insieme ad un indebolimento dei venti (residui rinforzi di Maestrale su canale d’Otranto e ovest della Sardegna). Al Nord nel pomeriggio le nuvole potranno aumentare non solo in montagna ma anche in Val Padana, con la possibilità di qualche rovescio o temporale entro sera anche su zone pedemontane e di pianura del Nord-Ovest, del Veneto e dell’Emilia.

Sarà questo un primo assaggio di aumento dell’instabilità che dovrebbe poi essere più evidente nella giornata di sabato 2 agosto, quando il Nord verrà raggiunto da un vero e proprio fronte instabile in discesa dal nord Atlantico. I conseguenti rovesci o temporali sparsi saranno più diffusi tra la sera e la notte, specie tra la Lombardia, l’Emilia e il Nord-Est dove anche le temperature perderanno qualche grado. Secondo le attuali proiezioni questo fronte domenica dovrebbe lasciare il Nord-Ovest e transitare rapidamente anche sulle regioni centrali, con effetti principalmente tra le zone interne e il lato adriatico, per poi allontanarsi entro la notte successiva. All’inizio della prossima settimana poi il tempo dovrebbe ritornare diffusamente più stabile. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.