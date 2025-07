Forte maltempo e temperature in picchiata: le previsioni meteo per lunedì 28 luglio

La settimana si apre con l’arrivo di una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico, la numero 10 di luglio, che attraverserà l’Italia portando maltempo diffuso, vento molto forte e un sensibile calo termico. Lunedì 28 luglio il tempo peggiorerà su gran parte del Paese con molte piogge e temporali, soprattutto tra l’Emilia Romagna e le regioni centrali adriatiche dove il clima sarà più autunnale che estivo con temperature anche di 10 °C al di sotto delle medie stagionali; le piogge potranno essere localmente insistenti o associate a forti temporali con possibili criticità. Il Nord-Ovest, l’estremo Sud e le Isole maggiori saranno coinvolti solo marginalmente. Martedì il maltempo si attenuerà ma la situazione resterà ancora variabile e instabile sulle Alpi orientali, sulle regioni centrali adriatiche e al Sud con residui locali rovesci o temporali.

Il fronte perturbato sarà accompagnato al Centro-Sud da un deciso rinforzo dei venti settentrionali che soffieranno fino a forti o burrascosi con mari anche agitati. Le temperature, come già anticipato, faranno registrare valori al di sotto della norma. Da mercoledì la situazione meteorologica diventerà più tranquilla con giornate più stabili e soleggiate, anche se nelle ore pomeridiane rovesci e temporali tenderanno a formarsi sulle zone montuose alpine e nelle aree interne del Centro-Sud. Le temperature torneranno gradualmente a risalire ma senza il ritorno del caldo, con valori vicini alla norma o ancora leggermente al di sotto specie al Nord.

Le previsioni meteo per lunedì 28 luglio

Giornata di maltempo con cieli molto nuvolosi, piogge e temporali localmente intensi al Nord-Est e al Centro, maggiormente insistenti e diffusi tra Veneto meridionale, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Abruzzo. Locali piogge o temporali anche in Campania e Puglia centro-settentrionale. Fenomeni più deboli e isolati su Lombardia orientale, Basilicata occidentale e Calabria tirrenica. Tempo più stabile e anche più soleggiato sul versante ionico, in Sicilia, Sardegna e regioni di Nord-Ovest. In serata ancora piogge in Emilia Romagna, medio Adriatico e basso Tirreno.

Temperature massime in calo sensibile al Centro-Nord e in Sardegna con valori al di sotto della media, fino anche a 10 gradi più basse nel Nord-Est e al Centro con valori in molti casi intorno ai 22-24 gradi. Venti forti, fino a localmente burrascosi, da ovest o nordovest in Sardegna, Sicilia e Tirreno. Molto mossi o agitati i mari di ponente, mosso l’alto Adriatico e lo Ionio.

Le previsioni meteo per martedì 29 luglio

Ampie schiarite al Nord-Ovest, in Emilia Romagna, regioni centrali tirreniche, Sardegna, Sicilia orientale e meridionale. Nubi sparse altrove con rovesci sparsi o temporali su Alpi del Nord-Est, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio meridionale e Sud e Sicilia nord-orientale.

Temperature in rialzo al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche; in calo in Puglia e Sicilia; valori in generale sotto media e inferiori ai 30 gradi. Venti moderati o forti di Tramontana o Maestrale su alto Adriatico e al Centro-Sud. Mari quasi ovunque mossi o molto mossi; poco mosso il mar Ligure e l’alto Tirreno.