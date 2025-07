Meteo: inizio di settimana con clima più fresco e molti temporali. La tendenza

Grazie ai venti da nordovest buona parte della prossima settimana trascorrerà probabilmente con temperature estive finalmente gradevoli su tutto il nostro Paese. Nella giornata di lunedì 28 è confermata la discesa di un nucleo di aria fresca e instabile dall’Europa centrale verso l’Italia. Nella notte temporali e rovesci sparsi sulle regioni nordorientali e nell’area del Levante Ligure.

In giornata il tempo resterà instabile con rovesci diffusi sull’Emilia Romagna; fenomeni più deboli sul Nordest e sulle Alpi centrali. Rovesci e temporali probabili su gran parte dell’Italia centrale, più insistenti su Umbria e Marche. Qualche temporale anche sul centro nord della Puglia. Calano le temperature sulle regioni centro settentrionali. Venti a carattere di Foehn nelle valli alpine, forte Maestrale sui mari attorno alle isole maggiori e sul Tirreno meridionale.

Inizio di settimana all'insegna del clima più fresco e dei temporali: la tendenza meteo

Martedì 29 giornata ventosa per venti prevalentemente da nord o nordovest sulle regioni centro meridionali e sulle isole. La circolazione di bassa pressione si sposterà verso la penisola balcanica, ma nella notte saranno ancora possibili piogge intense sulla Romagna e sulle regioni centrali Adriatiche.

In giornata lungo l’Adriatico centrale tempo in graduale miglioramento, possibili rovesci sparsi sulle regioni del Sud. Temperature in rialzo al Nord, in calo sulle regioni adriatiche e meridionali.