Meteo: Italia divisa tra caldo intenso e temporali fino al weekend del 26 e 27 luglio

Nella parte finale della settimana, tra venerdì e il weekend, le condizioni meteo sull’Italia saranno influenzate da una circolazione di bassa pressione in azione a ridosso delle regioni settentrionali e in lento movimento verso quelle centro-meridionali.

I suoi effetti saranno evidenti soprattutto sul Nord Italia, dove il tempo sarà instabile e le temperature in generale prossime alla media. Il Sud e la Sicilia resteranno invece nella morsa dell’intensa ondata di caldo in corso che, stando agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe poi finalmente attenuarsi nella giornata di domenica.

La tendenza meteo da venerdì 25 luglio

Venerdì il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Sud e in Sicilia nonostante la presenza di nuvolosità ad alta quota. Nuvolosità variabile nel resto del Paese, con qualche rovescio o temporale sulle regioni settentrionali e fenomeni più isolati possibili anche sul nord della Sardegna e in Toscana.

Le temperature saranno in calo in Sardegna, mentre il clima resterà ancora estremamente caldo al Sud e in Sicilia.

Nella notte successiva sarà possibile una fase temporalesca sulle regioni di Nord-Est, mentre nella giornata di sabato 26 luglio il tempo sarà in generale più soleggiato in tutto il Paese. Farà eccezione il rischio di rovesci isolati sui rilievi del Centro-Nord.

Stando alle attuali proiezioni, sabato osserveremo un’attenuazione del caldo anche sulle regioni centrali, mentre il Sud e la Sicilia dovranno attendere la giornata di domenica per avere un sollievo significativo.

I prossimi aggiornamenti meteo permetteranno di conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione.