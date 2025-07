Meteo 22 luglio: caldo allucinante al Sud e in Sicilia! Breve pausa dai temporali al Nord

Italia divisa in due. Da una parte, l’anticiclone nord-africano che continuerà a proteggere il Centro-Sud garantendo condizioni di stabilità e cieli in prevalenza sereni. Fino a venerdì 25 proseguirà l’ondata di caldo al Sud e sulle Isole, con temperature molto alte fino a valori localmente di 40 °C e oltre. Addirittura nella giornata di oggi (martedì 22) per un effetto Foehn, associato ad un temporaneo rinforzo dei venti di Maestrale, sulla Sicilia orientale e sulla Calabria ionica si potrebbero toccare picchi vicini ai 45 °C; nell’isola non esclusi picchi di 46-47°C nel Catanese e Siracusano.

Dall’altra parte, il Nord Italia che resterà ai margini dell’alta pressione, esposto al passaggio di sistemi frontali in transito sull’Europa centrale. Nei prossimi giorni sono quindi attese altre fasi di instabilità anche marcata, con rovesci, temporali, raffiche di vento e locali grandinate. Tuttavia martedì sarà una giornata di tregua, ma già mercoledì 23 un nuovo fronte instabile (perturbazione n. 9 di luglio) si avvicinerà dalla Francia determinando un nuovo aumento dell’instabilità sulle regioni settentrionali.

Giovedì 24 e venerdì 25, al momento, si prospettano come due giornate con rischio di numerosi rovesci o temporali; le temperature subiranno un deciso calo, portandosi di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali con valori anche intorno ai 24-25 °C. Il calo termico raggiungerà il Sud e la Sicilia nel fine settimana mettendo fine a questa intensa ondata di caldo.

Le previsioni meteo per oggi (martedì 22 luglio)

Migliora al Nord con ampie schiarite, soprattutto al Nord-Ovest; un po’ di nuvolosità variabile nel Nord-Est con residui rovesci di pioggia al mattino in Friuli Venezia Giulia e nel pomeriggio sulle aree alpine e prealpine di Veneto, Trentino e Friuli. Sul resto d’Italia il tempo resterà stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi; solo al mattino qualche annuvolamento in più è atteso tra Toscana, Umbria e Lazio.

Le temperature saranno in rialzo al Nord e sul settore ionico, in calo sulle regioni centrali e in Sardegna; valori anche oltre i 40 gradi sulla Calabria ionica ma con possibili picchi di 45°C e oltre sulla Sicilia orientale. Venti localmente moderati di Maestrale in Sardegna, Tirreno, Sicilia e Calabria. Mossi i mari di ponente.

Le previsioni meteo per mercoledì 23 luglio

Tempo stabile e soleggiato su Venezie, Emilia Romagna e regioni del Centro-Sud. Nubi sparse nel resto del Nord Italia con rovesci e temporali dal pomeriggio su regioni alpine e Piemonte in estensione in serata alle vicine pianure di Lombardia e Veneto.

Temperature in lieve calo all’estremo Sud e in Sicilia ma con clima ancora molto caldo; in Sicilia punte fino a 40-42 gradi, in Sardegna fino a 38-39 e al Sud fino a 36-37 gradi. Venti deboli, salvo temporanei rinforzi nelle aree interessate dai temporali. Mari di ponente e Ionio ancora localmente mossi.