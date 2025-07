Meteo: fase di maltempo al Nord! Caldo estremo e picchi di oltre 40°C al Sud e in Sicilia. Le previsioni

Italia divisa in due. Da una parte, l’anticiclone nord-africano si è consolidato sul Mediterraneo, garantendo condizioni di stabilità e cieli in prevalenza soleggiati al Centro-Sud e sulle Isole maggiori. Qui si conferma un sensibile aumento delle temperature, con una nuova ondata di caldo destinata a intensificarsi nei prossimi giorni: le attuali proiezioni indicano picchi oltre i 40 gradi, soprattutto nelle zone interne di Sardegna, Sicilia e regioni meridionali.

Dall’altra parte, il Nord resterà ai margini dell’alta pressione, esposto al passaggio di sistemi frontali in transito sull’Europa centrale. Attese fasi di instabilità anche marcata, con rovesci, temporali, raffiche di vento e locali grandinate. In particolare, la perturbazione numero 8 di luglio, in arrivo dalla Francia, ha raggiunto le nostre regioni settentrionali attraversandole da ovest verso est, coinvolgendo non solo le aree alpine ma anche le pianure.

Martedì 22 dovrebbe seguire una breve tregua, ma dalla sera di mercoledì 23 una nuova perturbazione potrebbe interessare il Nord, accompagnata da un calo termico progressivo che, entro venerdì 25, dovrebbe estendersi anche al resto del Paese, mettendo fine a questa ondata di caldo.

Le previsioni meteo per oggi (lunedì 21 luglio)

Fase di maltempo nelle regioni settentrionali, tranne nell’Emilia Romagna centro-orientale; rovesci e temporali al mattino su Alpi, Nord-Ovest e Veneto occidentale, con fenomeni localmente forti su alto Piemonte e Lombardia. Nel pomeriggio i temporali si spostano verso il Nord-Est, più intensi e diffusi su Alpi e Prealpi, ma con isolati fenomeni che interesseranno ancora Lombardia, Piemonte e Liguria di levante. Prevalenza di tempo stabile e soleggiato al Centro-Sud, con più nubi in Toscana.

Caldo in ulteriore aumento al Centro-Sud e Isole, con punte massime prossime ai 40 gradi nelle aree interne meridionali e insulari. Temperature in calo al Nord. Venti meridionali fino a moderati sui mari di ponente. Possibili raffiche durante gli episodi temporaleschi.

Le previsioni meteo per martedì 22 luglio

Nuvolosità più compatta al mattino tra Emilia, Basso Veneto e settore alto-adriatico, dove non si escludono locali piogge. Nel pomeriggio qualche rovescio potrà interessare Alpi e Prealpi del Nord-Est. Sul resto d’Italia il tempo resterà stabile, con cieli sereni o solo parzialmente nuvolosi e senza piogge significative.

Le temperature, rispetto al lunedì, risulteranno stazionarie al Nord, in calo sulle regioni centrali, ma in ulteriore aumento al Sud e in Sicilia, dove si potranno superare i 40°C, con picchi fino a 42-43°C nell’entroterra siciliano. Venti in prevalenza meridionali, con rinforzi di Maestrale attorno ai mari della Sardegna.