Meteo: fino a venerdì 25 maltempo e forti temporali al Nord. Caldo opprimente al Sud e in Sicilia: quando terminerà?

Giovedì 24 luglio sarà ancora attiva sulle regioni settentrionali la perturbazione in arrivo nella seconda parte di mercoledì (n.9 del mese di luglio) con condizioni di instabilità per lo più concentrate nelle Alpi e al Nordovest dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Qui le temperature saranno in diminuzione con cali possibili anche nell’ovest della Sardegna per effetto di freschi e moderati venti da nord-nordovest; sull’isola una nuvolosità sparsa non dovrebbe essere comunque associata a fenomeni.

Qualche modesto annuvolamento potrà spingersi fino alle regioni centrali con lieve calo termico anche in Toscana. Caldo ancora intenso nel resto del Centro-Sud, estremo in particolare sulle regioni meridionali dove si dovrebbe registrare un ulteriore aumento e valori con picchi anche oltre i 40 gradi.

Anche venerdì 25 al Nord saranno possibili temporali di forte intensità, in estensione anche al Centro-Sud. Si intravede la fine del caldo africano: la tendenza meteo

Tra venerdì 25 e sabato 26 la perturbazione dovrebbe creare un vortice ciclonico in quota in progressivo approfondimento sul Ligure e in successivo movimento verso le regioni peninsulari. Questa evoluzione si tradurrà in ulteriori rovesci o temporali anche di forte intensità al Nord, anche se meno probabili sull’alto Adriatico, e in una estensione dell’instabilità venerdì a anche alla Sardegna ed alla Toscana, sabato anche al resto del Centro con qualche effetto marginale a fine giornata anche tra Campania, Lucania e Puglia.

La depressione sarà associata anche ad una massa d’aria meno calda che gradualmente andrà a sostituirsi a quella torrida preesistente. Venerdì la calura intensa tenderà già a smorzarsi in modo significativo al Centro e in Sardegna mentre valori elevati con picchi oltre i 40 gradi saranno ancora possibili al Sud con ulteriori lievi aumenti sullo Ionio e nel sud della Sicilia.

Poi nel corso del fine settimana del 26-27 luglio finalmente diverrà meno caldo anche al Sud e in Sicilia con gli ultimi picchi estremi ancora possibili sabato nei settori ionici. Entro la fine della settimana quindi il quadro termico dovrebbe rientrare nella norma con la fine di questa terza ondata di calore della stagione. E le proiezioni a più lunga scadenza indicherebbero caldo nella norma anche per gli ultimi giorni di luglio. Per conferme e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.